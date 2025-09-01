Not Virat Kohli AB de Villiers 5 best cricketers This tainted Pakistani along with Sachin Tendulkar is in the list एबी डी विलियर्स के 5 बेस्ट क्रिकेटरों में विराट कोहली नहीं…सचिन तेंदुलकर समेत ये दागी पाकिस्तानी लिस्ट में, Cricket Hindi News - Hindustan
एबी डी विलियर्स के 5 बेस्ट क्रिकेटरों में विराट कोहली नहीं…सचिन तेंदुलकर समेत ये दागी पाकिस्तानी लिस्ट में

एबी डी विलियर्स ने अपनी इस लिस्ट में ऑलराउंडर जैक्स कैलिस और एंड्रयू फ्लिंटॉफ के साथ पाकिस्तान के तेज गेंदबाज मोहम्मद आसिफ, ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज शेन वॉर्न और दिग्गज सचिन तेंदुलकर शामिल हैं।

Lokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीMon, 1 Sep 2025 11:02 AM
विराट कोहली और एबी डी विलियर्स की दोस्ती कितनी गहरी है इससे पूरा क्रिकेट जगत वाकिफ है। यह दोनों खिलाड़ी कभी भी एक दूसरे की तारीफ करते हुए नहीं थकते, मगर जब हाल ही में साउथ अफ्रीका के इस विस्फोटक बल्लेबाज से उनके 5 बेस्ट क्रिकेटरों के बारे में पूछा गया जिनके साथ या खिलाफ वह टेस्ट क्रिकेट खेले हैं तो उन्होंने इस लिस्ट में विराट कोहली को जगह नहीं दी। जी हां, कप्तान बनने के बाद टेस्ट क्रिकेट को अलग स्तर पर पहुंचाने वाले विराट कोहली एबी डी विलियर्स के टॉप-5 बेस्ट क्रिकेटरों में नहीं है। एबी डी विलियर्स ने इसके लिए कोहली से माफी भी मांगी है।

एबी डी विलियर्स की टॉप-5 बेस्ट क्रिकेटरों की लिस्ट में सचिन तेंदुलकर समेत एक खिलाड़ी पाकिस्तान को तो अन्य तीन ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के हैं।

उन्होंने अपनी इस लिस्ट में ऑलराउंडर जैक्स कैलिस और एंड्रयू फ्लिंटॉफ के साथ पाकिस्तान के तेज गेंदबाज मोहम्मद आसिफ, ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज शेन वॉर्न और दिग्गज सचिन तेंदुलकर शामिल हैं।

डी विलियर्स ने बियर्ड बिफोर विकेट पॉडकास्ट पर कहा, "कैलिस, फ्लिंटॉफ, मोहम्मद आसिफ, वॉर्न... और सचिन, दर्शकों के साथ। जब तेंदुलकर बल्लेबाजी के लिए मैदान पर उतरे तो जिस तरह से उनका स्वागत होता था, मानो सब कुछ थम सा गया हो। उन्हें बल्लेबाजी करते देखना बहुत अच्छा लगा। विराट... माफ कीजिए, सचिन। इसलिए ऐसे सवालों के जवाब देना इतना मुश्किल होता है।"

डी विलियर्स ने यह भी कहा कि जैक्स कैलिस शायद अब तक के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर हैं। उन्होंने कहा, "कैलिस सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर या शायद सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर हैं।"

उन्होंने ने दागी पाकिस्तानी गेंदबाज मोहम्मद आसिफ को भी अपने सामने आए सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज बताया। उन्होंने कहा, "आसिफ मेरे सामने आए सर्वश्रेष्ठ तेज गेंदबाज थे। मुझे वॉर्न के खिलाफ खेलना पसंद था, लेकिन मुझे कभी कोई कठिनाई नहीं हुई। मुझे उनका समग्र व्यक्तित्व पसंद आया, फ्लॉपी हैट, जिंक क्रीम, सुनहरे बाल।"

उन्होंने आगे कहा, "एक बार फिर एंड्रयू फ्लिंटॉफ, जो बड़े मैचों में अच्छा प्रदर्शन करते थे। एजबेस्टन में कैलिस को डाली गई यॉर्कर मैंने अब तक देखी सबसे अच्छी यॉर्कर थी।"