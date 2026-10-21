अगर वैभव सूर्यवंशी न्यूजीलैंड में खेला तो…न्यूजीलैंड के कप्तान सैंटनर कह गए बड़ी बात

न्यूजीलैंड की टीम वैभव सूर्यवंशी नहीं बल्कि भुवनेश्व कुमार की चुनौती से निपटने के लिए चिंतित है। न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर ने खुद यह कबूल किया है। दोनों टीमों के पांच मैचों की टी20 सीरीज खेली जानी है।

न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर ने स्वीकार किया कि अगर वैभव सूर्यवंशी गुरुवार से क्राइस्टचर्च में शुरू होने वाली पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज में भारत की प्लेइंग इलेवन में जगह बनाते हैं तो उन्हें रोकना मुश्किल होगा लेकिन उनकी टीम ने इस युवा बल्लेबाज के लिए कुछ रणनीति तैयार की हैं। सूर्यवंशी को जुलाई 2026 में ब्रिटेन दौरे के लिए चुने जाने के बाद से बहुत कम मौके मिले हैं, क्योंकि नियमित सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन ने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई है।

'हम जानते हैं कि वैभव क्या कर सकते हैं' सैंटनर ने पहले टी20 मैच की पूर्व संध्या पर पत्रकारों से कहा, ''वह (सूर्यवंशी) वेस्टइंडीज के खिलाफ पिछली सीरीज में नहीं खेले थे लेकिन हमने आईपीएल में देखा है कि वह कितने अच्छे खिलाड़ी हैं। हम जानते हैं कि अभिषेक जैसे अन्य खिलाड़ी भी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन सूर्यवंशी की भूमिका भी काफी बड़ी है।'' उन्होंने कहा, ''अगर उन्हें इस सीरीज में खेलने का मौका मिलता है तो हम जानते हैं कि वह क्या कर सकते हैं। गेंदबाजों के लिए उन्हें रोकना काफी मुश्किल रहा है। हमने आईपीएल में देखा कि वह कितनी आक्रामक बल्लेबाजी कर सकते हैं। अगर उन्हें खेलने का मौका मिलता है तो हमने उनके लिए रणनीति तैयार की है।'' सैंटनर से अनुभवी तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार की लगभग चार साल बाद भारतीय टी20 टीम में वापसी के बारे में भी पूछा गया। न्यूजीलैंड के कप्तान ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि भुवनेश्वर को यहां की परिस्थितियां पसंद आएंगी।

'पहले मैच में ऐसा हो सकता है लेकिन...' उन्होंने कहा, ''मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड की परिस्थितियां भुवी को बहुत पसंद आएंगी। अगर विकेट से थोड़ी भी मदद मिलती है, तो वह उसका फायदा उठा सकते हैं। भारत में कुछ सपाट पिचों पर भी उन्होंने गेंद को स्विंग कराने में कामयाबी हासिल की थी। इसलिए मुझे लगता है कि यहां उनका सामना करना न्यूजीलैंड के लिए एक चुनौती होगी।'' सैंटनर ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि इस सीरीज में गेंदबाजों का दबदबा रहेगा। उन्होंने कहा, ''मुझे लगता है कि पहले मैच में ऐसा हो सकता है, लेकिन स्थिति बहुत जल्दी बदल सकती है। यह काफी हद तक मौसम पर निर्भर करता है। दूसरा मैच उसी पिच पर खेला जाएगा जिसका पहले मैच के लिए उपयोग किया जाएगा। इसलिए यह थोड़ा सपाट हो सकता है।''