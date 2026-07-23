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2 वर्ल्ड रिकॉर्ड, 18 गेंदों में फिफ्टी, फिर भी वैभव सूर्यवंशी को नहीं मिला प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड, किसने मारी बाजी?

By Vimlesh Kumar Bhurtiya
लाइव हिन्दुस्तान
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Vaibhav Sooryavanshi vs Mayank Yadav: दो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने और 18 गेंदों में तूफानी फिफ्टी जड़ने के बावजूद वैभव सूर्यवंशी को प्लेयर ऑफ द मैच नहीं मिला है। रफ्तार किंग मयंक यादव ने यह अवार्ड जीता है। 21 महीने बाद वापसी कर रहे यादव ने कमाल की गेंदबाजी की है।

vaibhav sooryavanshi vs mayank yadav
वैभव सूर्यवंशी को नहीं मिला प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड

IND vs ZIM Who won player of the match award in first t20i: भारत और जिम्बाब्वे के बीच तीन टी-20 मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला आज हरारे के हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेला गया। इस मैच में भारतीय टीम ने 7 विकेट से जीत दर्ज की। गुरुवार, 23 जुलाई को खेले गए इस मुकाबले में भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। जिम्बाब्वे की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 125 रन बनाए। 126 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए टीम इंडिया वैभव सूर्यवंशी की तूफानी पारी की मदद से इसे 13.2 ओवर में 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया। मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी ने 18 गेंदों में अर्धशतक जड़ा। उन्होंने 19 गेंदों में 50 रन की पारी चार चौकों और चार छक्कों की मदद से 263 से अधिक की स्ट्राइक रेट से खेली और जीत को आसान बना दिया। अपनी इस पारी के दौरान वैभव सूर्यवंशी ने दो विश्व रिकॉर्ड भी अपने नाम किए। वे टी-20 इंटरनेशनल क्रिकेट में फिफ्टी लगाने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के प्लेयर बने। इतना ही नहीं, उन्होंने दूसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना दिया। इस अर्धशतक के साथ वैभव सूर्यवंशी ने सचिन तेंदुलकर का 38 साल पुराना रिकॉर्ड ध्वस्त करते हुए फुल मेंबर टीमों के खिलाड़ियों की लिस्ट में किसी भी फॉर्मेट में सबसे कम उम्र में अर्धशतक लगाने वाले प्लेयर बने।

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मंयक यादव को दिया गया प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड

Vaibhav Sooryavanshi vs Mayank Yadav: हालांकि, दो विश्व रिकॉर्ड बनाने और तूफानी फिफ्टी जड़ने के बाद भी वैभव सूर्यवंशी को प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड नहीं मिला। उनके स्थान पर भारत के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाजों में से एक मयंक यादव को प्लेयर ऑफ द मैच का अर्वाड दिया गया। उन्होंने इस मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 ओवर में 18 रन देकर दो विकेट हासिल किए। इस दौरान मयंक यादव का इकोनॉमी रेट 4.50 रहा। उन्होंने अपनी पहली ही गेंद पर जिम्बाब्वे के बल्लेबाज ब्रायन बनेट को ईशान किशन के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन भेजा। 21 महीने बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी कर रहे पेस किंग प्रिंस यादव की गेंदबाजी में पेस भी दिखी और रिदम भी। वे काफी प्रभावशाली साबित हुए और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड दिया गया। भारत की ओर से मयंक यादव के अवाला प्रिंस यादव ने भी कमाल की गेंदबाजी करते हुए चार ओवर में 19 रन देकर 2 विकेट हासिल किए। इसके अलावा सभी गेंदबाज किफायती रहे। आज के मैच में अभिषेक शर्मा 1 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन ईशान किशन ने वापसी करते हुए 24 गेंदों में 35 रन बनाए। श्रेयस अय्यर ने 24 गेंदों में 28 रनों की पारी खेली।

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भारत बनाम जिम्बाब्वे मैच में वैभव सूर्यवंशी की जगह मयंक यादव को प्लेयर ऑफ द मैच दिया गया।
Vimlesh Kumar Bhurtiya

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Vimlesh Kumar Bhurtiya

विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार

संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।

विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।

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