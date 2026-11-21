वैभव सूर्यवंशी नहीं, ये हैं भारत की ऐतिहासिक जीत के 5 हीरो; नेपाल को रिकॉर्ड 306 रनों से हराया
India A vs Nepal: भारत ने एशिया कप राइजिंग स्टार 2026 के पहले मुकाबले में नेपाल पर 306 रनों से बड़ी जीत दर्ज की। यह लिस्ट ए क्रिकेट में भारत की अब तक की सबसे बड़ी जीत है। आइए इस जीत के 5 हीरों पर एक नजर डालते हैं-
तिलक वर्मा की अगुवाई वाली टीम इंडिया ने एशिया कप राइजिंग स्टार का आगाज नेपाल पर 306 रनों की धमाकेदार जीत के साथ किया। पहले बैटिंग करते हुए टीम इंडिया ने कुमार कुशाग्र और तिलक वर्मा के शतकों के दम पर निर्धारित 50 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 332 रन बोर्ड पर लगाए थे। इसके जवाब में नेपाल की टीम मात्र 26 रनों पर ही सिमट गई। जी हां, भारत ने यह मैच 300 से अधिक रनों के अंतर से जीता। नेपाल का यह स्कोर लिस्ट ए क्रिकेट का पांचवां सबसे बड़ा ऑलआउट स्कोर है। वहीं भारत की यह जीत ऐतिहासिक रही, क्योंकि टीम इंडिया पहली बार लिस्ट ए क्रिकेट में 300 से अधिक रनों से जीत दर्ज करने में कामयाब रही। इस मैच में वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा भी हिस्सा थे, मगर वह कोई कुछ कमाल नहीं दिखा पाए। आइए भारत की नेपाल पर इस धमाकेदार जीत के 5 हीरों के बारे में जानते हैं-
- कुमार कुशाग्र- टॉस हारकर पहले बैटिंग करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही थी। वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा और आयुष बडोनी के रूप में टीम इंडिया ने अपने पहले 3 विकेट 50 रन के अंदर ही खो दिए थे। टीम इंडिया पूरी तरह दबाव में थी। उस समय नंबर-5 पर उतरे कुमार कुशाग्र ने आकर ना सिर्फ विकेट के गिरने का सिलसिला रोका बल्कि 117 रनों की धमाकेदार पारी खेल टीम को बड़े स्कोर की राह भी दिखाई। उन्होंने 102 गेंदों का सामा करते हुए 10 चौके और 5 गगनचुंबी छक्के लगाए। उन्हें इस पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच के अवॉर्ड से भी नवाजा गया।
- तिलक वर्मा- कुमार कुशाग्र का साथ इस दौरान कप्तान तिलक वर्मा ने दिया। तिलक ने भी सेंचुरी लगाते हुए 113 गेंदों पर 107 रनों की कप्तानी पारी खेली। उन्होंने 6 चौके और 4 छक्के लगाए। तिलक वर्मा और कुमार कुशाग्र के बीच चौथे विकेट के लिए 200 से अधिक रनों की साझेदारी हुई। इस साझेदारी ने ही मैच पलटा और नेपाल को वापस बैकफुट पर धकेला।
- सूर्यांश शेडगे- कुमार कुशाग्र और तिलक वर्मा के आउट होने के बाद एक बार फिर टीम इंडिया ताश के पत्तों की तरह ढह रही थी। उप-कप्तान रिंकू सिंह भी ज्यादा समय क्रीज पर नहीं टिक पाए। ऐसा लग रहा था कि इन दोनों बल्लेबाजों की मेहनत कहीं बेकार ना हो जाए। मगर सूर्यांश शेडगे ने ऐसा नहीं होने दिया। 7वें नंबर पर आकर उन्होंने 14 गेंदों पर 1 चौके और 4 छक्कों की मदद से नाबाद 36 रन बनाए। उनकी इस पारी के दम पर भारत पूरे 50 ओवर खेलने में कामयाब रहा, टीम इंडिया ऑलआउट भी नहीं हुई।
- हर्षित राणा- 333 रनों के टारगेट का पीछा करने उतरी नेपाल की टीम को हर्षित राणा ने पहले ही ओवर में झटका दिया। विकेट गिरने का यह सिलसिला फिर नहीं थमा। राणा चोट के बाद भारतीय सीनियर टीम में जगह बनाने को देख रहे हैं। उनकी नजरें वर्ल्ड कप 2027 पर टिकी है। ऐसे में उनका यह कमबैक शानदार रहा। नेपाल के खिलाफ उन्होंने 6 ओवर में 16 रन देकर 4 विकेट चटकाए।
- प्रिंस यादव- एक छोर से जहां हर्षित राणा कहर बरपा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ प्रिंस यादव ने नेपाल की हवा टाइट की हुई थी। कसी हुई लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी कर प्रिंस ने पहले ही ओवर में 2 विकेट चटकाकर नेपाल को बैकफुट पर धकेल दिया था। प्रिंस ने इस मैच में 5 ही ओवर गेंदबाजी की, जिसमें 6 रन देकर 5 विकेट निकाले। इस दौरान 2 ओवर मेडन भी थे।
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें