कोई हैरानी नहीं...टी20 विश्व कप मैच पर पाकिस्तान के यू-टर्न पर टीम इंडिया ने तोड़ी चुप्पी

संक्षेप: टी20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ मैच के बहिष्कार पर पाकिस्तान के यू-टर्न पर टीम इंडिया की तरफ से पहली प्रतिक्रिया आई है। असिस्टेंट कोच रेयान टेन डोएशेट ने कहा है कि खिलाड़ियों को हमेशा से ये उम्मीद थी कि मैच तो होगा ही।

डोएशेट की टिप्पणी से साफ संकेत मिल रहा कि भारतीय खिलाड़ी पाकिस्तान की फितरत को लेकर बिलकुल स्पष्ट थे। बंदरघुड़की, गीदड़भभकी, नखरे-नौटंकी एक तरह से पाकिस्तान का जैसे ट्रेड मार्क हो गया है। इससे पहले एशिया कप में भी उसने हैंडशेक कंट्रोवर्सी के बाद टूर्नामेंट के बहिष्कार की धमकी दी थी लेकिन नखरेबाजी और अकड़ दिखाने के बाद आखिरकार उसे यू-टर्न लेना पड़ा था।

खिलाड़ियों को हैरानी नहीं हुई: डोएशेट टीम इंडिया के असिस्टेंट कोच रेयान टेन डोएशेट ने मंगलवार को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में पाकिस्तान के यू-टर्न पर कहा कि इससे खिलाड़ियों को कोई हैरानी नहीं हुई। खिलाड़ियों को हमेशा से उम्मीद थी कि मैच होगा। टी20 वर्ल्ड कप में 15 फरवरी को भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला है।

डोएशेट ने कहा, ‘सबसे पहले तो ये अच्छी बात है कि मैच होगा। हमने कभी भी अपनी तैयारियों को लेकर बदलाव नहीं किया था या हमारी ये सोच कभी नहीं थी कि मैच नहीं होगा। हमें हमेशा लगता था कि कुछ तो होगा और हम मैच खेलेंगे, इसलिए इससे कुछ बदला नहीं है।’

डोएशेट ने कहा, 'हमें कल (सोमवार) देर रात इसके बारे में कन्फर्मेशन मिला। हम एक क्वालिटी टीम के साथ एक बार और खेलने का मौका मिलने का स्वागत करते हैं और यह टीम के लिए अच्छा है।'

'हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट पर' टीम इंडिया के असिस्टेंट कोच ने आगे कहा, 'हम हर तरह की राजनीति से दूर रहने की कोशिश करते हैं। हम दोनों देशों के इतिहास और सेंटिमेंट्स को समझते हैं लेकिन हमारे लिए विशुद्ध रूप से क्रिकेट पर फोकस रखना ज्यादा महत्वपूर्ण है।'

डोएशेट ने कहा, ‘कोलंबो में खेलना एक चुनौती है खासकर तब जब पाकिस्तान वहां कुछ हफ्तों से है लेकिन हमारा फोकस अगले मैच में अपना बेस्ट देने पर है।’