मिथुन मन्हास दलीप ट्रॉफी के लिए उत्तर क्षेत्र के संयोजक थे और इससे पहले वह आईपीएल फ्रेंचाइजी गुजरात टाइटन्स के सहायक स्टाफ भी थे और वर्तमान में जम्मू और कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन (जेकेसीए) के प्रशासक हैं।

Lokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSun, 21 Sep 2025 06:01 AM
सौरव गांगुली या हरभजन सिंह नहीं…मिथुन मन्हास बन सकते हैं बीसीसीआई के नए अध्यक्ष; जानें उनके बारे में

दिल्ली रणजी ट्रॉफी टीम के पूर्व कप्तान मिथुन मन्हास भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के अगले अध्यक्ष बन सकते हैं। शनिवार रात दिल्ली में पूर्व वरिष्ठ पदाधिकारियों सहित बीसीसीआई के शीर्ष अधिकारियों की एक बैठक में, मन्हास, जिन्हें जम्मू-कश्मीर क्रिकेट संघ द्वारा वार्षिक आम बैठक (एजीएम) के लिए नामित किया गया था, शीर्ष पद के लिए सर्वसम्मति से उम्मीदवार बनकर उभरे। इस दौड़ में एकमात्र अन्य नाम पूर्व भारतीय स्पिन गेंदबाज रघुराम भट्ट का था। लेकिन यह निर्णय लिया गया कि एक ही क्षेत्र और एक ही संघ से लगातार अध्यक्ष नहीं होने चाहिए।

मन्हास दलीप ट्रॉफी के लिए उत्तर क्षेत्र के संयोजक थे और इससे पहले वह आईपीएल फ्रेंचाइजी गुजरात टाइटन्स के सहायक स्टाफ भी थे और वर्तमान में जम्मू और कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन (जेकेसीए) के प्रशासक हैं।

45 साल के मन्हास रोजर बिन्नी की जगह लेंगे, जो कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ से आए हैं, और भट्ट भी वहीं से हैं। भट्ट को कोषाध्यक्ष का एक और महत्वपूर्ण पद मिलने की संभावना है।

मन्हास का अध्यक्ष पद के लिए चुना जाना एक आश्चर्य की बात है। हरभजन सिंह और रघुराम भट्ट जैसे पूर्व भारतीय क्रिकेटर भी इस दौड़ में थे। पता चला है कि बीसीसीआई के सचिव देवजीत साकिया ही बने रहेंगे, जबकि उपाध्यक्ष पद पर राजीव शुक्ला का हीबिज रहेंगे। वरिष्ठ राजनेता शुक्ला ने उपाध्यक्ष के रूप में पाँच साल पूरे कर लिए हैं।

सौरव गांगुली 2019 में बीसीसीआई के सबसे हाई-प्रोफाइल अध्यक्ष बने। हालांकि वह बंगाल क्रिकेट संघ का प्रतिनिधित्व करते हुए वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में शामिल होंगे, लेकिन उन्हें फिलहाल कोर ग्रुप का करीबी नहीं माना जाता। हरभजन सिंह भी पहली बार वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में शामिल होंगे।

मिथुन मन्हास का क्रिकेट करियर

मन्हास ने 18 साल के करियर में 157 फर्स्ट क्लास मैच खेले हैं और 9,714 रन बनाए हैं। पूर्व ऑलराउंडर रोजर बिन्नी, जो बीसीसीआई अध्यक्ष थे, ने पदाधिकारियों के लिए 70 वर्ष की आयु सीमा के नियम के कारण पद छोड़ दिया है।

बता दें, नामांकन 20-21 सितंबर के बीच दाखिल किए जाएंगे और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की अंतिम सूची, जिन्हें संभवतः किसी प्रतिस्पर्धा का सामना नहीं करना पड़ेगा, 23 सितंबर को जारी की जाएगी।

