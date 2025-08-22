Not Sourav Ganguly mohammad Ahzaruddin or MS Dhoni Rahul Dravid Names Best Captain He Played Under गांगुली-अहजरुद्दीन या धोनी नहीं…राहुल द्रविड़ ने बताया उस सर्वश्रेष्ठ कप्तान का नाम जिसके अंडर वह खेले, Cricket Hindi News - Hindustan
गांगुली-अहजरुद्दीन या धोनी नहीं…राहुल द्रविड़ ने बताया उस सर्वश्रेष्ठ कप्तान का नाम जिसके अंडर वह खेले

राहुल द्रविड़ ने कहा कि मुझे वीबी चंद्रशेखर के नेतृत्व में क्रिकेट खेलने में बहुत मजा आया। मैं अपने करियर के एक प्रभावशाली दौर में था। मैंने तमिलनाडु में उनके नेतृत्व में लीग क्रिकेट खेलकर बहुत कुछ सीखा।

Lokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीFri, 22 Aug 2025 10:22 AM
राहुल द्रविड़ का इंटरनेशनल डेब्यू मोहम्मद अजहरुद्दीन की कप्तानी में हुआ, वहीं उन्होंने आखिरी मैच वीरेंद्र सहवाग की अगुवाई में खेला। खुद कप्तान रह चुके द्रविड़ ने अपने करियर के सबसे ज्यादा मैच या तो सौरव गांगुली, अनिल कुंबले की कप्तानी में खेले या फिर एमएस धोनी की। ऐसे में जब उनसे उस सर्वेश्रेष्ठ कप्तान के बारे में पूछा गया जिसके अंडर वह खेले हैं तो उन्होंने ऊपर मेंशन किए गए किसी भी खिलाड़ी का नाम नहीं लिया। जी हां, उन्होंने ऐसे खिलाड़ी का नाम लिया जिसने सिर्फ भारत के लिए 7 मैच खेले और कभी टीम इंडिया की अगुवाई नहीं की। इस खिलाड़ी का नाम है वीबी चंद्रशेखर।

आर अश्वविन के यूट्यूब चैनल पर राहुल द्रविड़ ने कहा, “मुझे वीबी चंद्रशेखर के नेतृत्व में क्रिकेट खेलने में बहुत मजा आया। मैं अपने करियर के एक प्रभावशाली दौर में था। मैंने तमिलनाडु में उनके नेतृत्व में लीग क्रिकेट खेलकर बहुत कुछ सीखा। मैंने बहुत सी चीजें सीखीं, उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता और जीतने की इच्छा।"

उन्होंने आगे कहा, "वीबी वास्तव में उन शुरुआती कप्तानों में से एक थे जिनके नेतृत्व में खेलने में मुझे मजा आया। मुझे लगता है कि एमएस (धोनी) वास्तव में अच्छे थे। बैकएंड पर, जिस तरह से वह प्रबंधन करते थे। एक युवा व्यक्ति से उस तरह के कप्तान बनना उनके लिए आसान बदलाव नहीं था। सौरव (गांगुली) जीतने की इच्छा को स्पष्ट करके भारतीय क्रिकेट में बहुत कुछ लाए। अनिल (कुंबले) अपने संवाद के साथ स्पष्ट थे।”

वीबी चंद्रशेखर कौन थे?

चंद्रशेखर तमिलनाडु के एक अनुभवी घरेलू क्रिकेट खिलाड़ी थे और उन्होंने कई वर्षों तक राज्य का नेतृत्व किया। 81 फर्स्ट क्लास मैचों में, उन्होंने 43.09 की औसत से 10 शतकों सहित 4999 रन बनाए। उन्होंने 1998 और 1990 के बीच भारत के लिए सात वनडे मैच खेले, जिनमें उन्होंने 12.57 की औसत से 88 रन बनाए।