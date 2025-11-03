Cricket Logo
स्मृति मंधाना या हरमनप्रीत कौर नहीं…ये प्लेयर है वर्ल्ड कप 2025 की असली 'क्वीन'; रिकॉर्ड हैरान कर देंगे

Mon, 3 Nov 2025 06:08 AMLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
भारत के लिए रविवार, 2 नवंबर की रात ऐतिहासिक रही। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली टीम इंडिया ने इतिहास रचते हुए अपना पहला वर्ल्ड कप खिताब उठाया। भारत ने आईसीसी वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 के फाइनल में साउथ अफ्रीका को 52 रनों से धूल चटाते हुए पहली बार खिताब पर कब्जा जमाया। इस टूर्नामेंट के दौरान भारत की जीत में सबसे अहम भूमिका दीप्ति शर्मा की रही। सिर्फ गेंद से ही नहीं बल्कि बल्ले से भी उन्होंने ऐतिहासिक प्रदर्शन किया। फाइनल में भी उन्होंने अपने ऑलराउंड प्रदर्शन के दम पर भारत को जीत दिलाई। हालांकि प्लेयर ऑफ द मैच के अवॉर्ड से शैफाली वर्मा को नवाजा गया।

दीप्ति शर्मा ने वुमेंस वर्ल्ड कप 2025 के फाइनल में साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले नंबर-5 पर आकर शानदार अर्धशतक जड़ा और 58 रनों की पारी खेली। इसके बाद उनका जादू गेंदबाजी में चला, जहां उन्होंने फाइनल में शानदार पंजा खोला। दीप्ति ने 9.3 ओवर में महज 39 रन खर्च करते हुए 5 विकेट चटकाए।

दीप्ति शर्मा मेंस और वुमेंस ODI नॉकआउट मैच में अर्धशतक और 5 विकेट हॉल लेने वाली दुनिया की पहली खिलाड़ी बन गई है। वहीं वुमेंस वर्ल्ड कप मैच में भी वह इस डबल को करने वाली पहली महिला प्लेयर हैं।

दीप्ति वुमेंस वर्ल्ड कप फाइनल में पांच विकेट लेने वाली केवल दूसरी खिलाड़ी हैं। इंग्लैंड की अन्या श्रुबसोल पहली खिलाड़ी थीं, जिन्होंने 2017 के फाइनल में भारत के खिलाफ 46 रन देकर 6 विकेट लिए थे।

दीप्ति शर्मा ने वुमेंस वर्ल्ड कप 2025 में कुल 22 विकेट लिए, जो किसी महिला वर्ल्ड कप में संयुक्त रूप से दूसरा सबसे ज्यादा विकेट हैं। लिन फुलस्टन ने 1982 वर्ल्ड कप में 23 विकेट लिए थे, जबकि जैकी लॉर्ड ने भी 1982 में 22 विकेट लिए थे।

दीप्ति वर्ल्ड कप में 200 से ज्यादा रन और 20 से ज्यादा विकेट लेने वाली पहली खिलाड़ी भी हैं। उन्होंने तीन अर्धशतकों सहित 215 रन बनाए हैं और दो बार चार से ज्यादा विकेट लिए हैं।

उनका यह ऑलराउंड प्रदर्शन ही टीम इंडिया की जीत की अहम वजह बना।

