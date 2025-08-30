शुभमन या श्रेयस नहीं, रैना चाहते हैं ये खिलाड़ी बने अगला वनडे कप्तान; बोले- उसमें धोनी की झलक

रोहित शर्मा के बाद किसे भारत का अगला वनडे कप्तान बनना चाहिए? सुरेश रैना ने इसका बेबाकी से जवाब दिया है। रैना ने शुभमन गिल को मजबूत दावेदार बताया लेकिन उनकी पसंद धाकड़ ऑलराउंडर है।

शुभमन गिल की भारतीय टी20 टीम वापसी के बाद सभी फॉर्मेट में एक कप्तान होना तय माना जा रहा है। गिल टी20 एशिया कप 2025 के लिए भारत के उपकप्तान नियुक्त किए गए हैं। वह टेस्ट टीम के कप्तान हैं। हालांकि, कुछ दिन पहले रिपोर्ट्स में कहा गया कि श्रेयस अय्यर भी अगला वनडे कप्तान बनने की रेस में हैं। उन्हें एशिया कप के लिए भारतीय स्क्वॉड में जगह नहीं मिली थी। वहीं, पूर्व बल्लेबाज सुरेश रैना ने गिल को वनडे कप्तानी का मजबूत दावेदार बताया लेकिन वह चाहते हैं कि धाकड़ ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को यह जिम्मेदारी मिले। रैना ने हार्दिक को वनडे कप्तानी के लिए योग्य उम्मीदवार करारा दिय। उन्होंने कहा कि हार्दिक की कप्तानी में एमएस धोनी की झलक दिखती है।

रोहित टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल से संन्यास ले चुके हैं। रैना से जब शुभांकर मिश्रा के पॉडकास्ट पर पूछा गया कि रोहित के बाद अगला वनडे कप्तान कौन होगा तो पूर्व बल्लेबाज ने कहा, ''शुभमन गिल, जैसे वे डिसाइड करेंगे। लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि हार्दिक पांड्या कप्तान के रूप में व्हाइट बॉल क्रिकेट में काफी चमत्कार करेंगे। शुभमन गिल भी वह शख्स हो सकते हैं। उम्मीद है कि हार्दिक फिर से कप्तान बनेंगे। उनके पास कपिल देव पाजी जैसा एक्सपीरियंस है, चाहे बैटिंग, बॉलिंग या फील्डिंग हो। वह बहुत ही पॉजिटिव इंसान हैं। वह खिलाड़ियों का कप्तान है। उनमें थोड़ी सी माही भाई (एमएस धोनी) जैसी झलक दिखती है। हार्दिक ग्राउंड में जिस तरह एनर्जी दिखाते हैं, वो चीज मुझे बहुत पसंद है।"