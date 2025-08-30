शुभमन या श्रेयस नहीं, रैना चाहते हैं ये खिलाड़ी बने अगला वनडे कप्तान; बोले- उसमें धोनी की झलक
रोहित शर्मा के बाद किसे भारत का अगला वनडे कप्तान बनना चाहिए? सुरेश रैना ने इसका बेबाकी से जवाब दिया है। रैना ने शुभमन गिल को मजबूत दावेदार बताया लेकिन उनकी पसंद धाकड़ ऑलराउंडर है।
शुभमन गिल की भारतीय टी20 टीम वापसी के बाद सभी फॉर्मेट में एक कप्तान होना तय माना जा रहा है। गिल टी20 एशिया कप 2025 के लिए भारत के उपकप्तान नियुक्त किए गए हैं। वह टेस्ट टीम के कप्तान हैं। हालांकि, कुछ दिन पहले रिपोर्ट्स में कहा गया कि श्रेयस अय्यर भी अगला वनडे कप्तान बनने की रेस में हैं। उन्हें एशिया कप के लिए भारतीय स्क्वॉड में जगह नहीं मिली थी। वहीं, पूर्व बल्लेबाज सुरेश रैना ने गिल को वनडे कप्तानी का मजबूत दावेदार बताया लेकिन वह चाहते हैं कि धाकड़ ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को यह जिम्मेदारी मिले। रैना ने हार्दिक को वनडे कप्तानी के लिए योग्य उम्मीदवार करारा दिय। उन्होंने कहा कि हार्दिक की कप्तानी में एमएस धोनी की झलक दिखती है।
रोहित टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल से संन्यास ले चुके हैं। रैना से जब शुभांकर मिश्रा के पॉडकास्ट पर पूछा गया कि रोहित के बाद अगला वनडे कप्तान कौन होगा तो पूर्व बल्लेबाज ने कहा, ''शुभमन गिल, जैसे वे डिसाइड करेंगे। लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि हार्दिक पांड्या कप्तान के रूप में व्हाइट बॉल क्रिकेट में काफी चमत्कार करेंगे। शुभमन गिल भी वह शख्स हो सकते हैं। उम्मीद है कि हार्दिक फिर से कप्तान बनेंगे। उनके पास कपिल देव पाजी जैसा एक्सपीरियंस है, चाहे बैटिंग, बॉलिंग या फील्डिंग हो। वह बहुत ही पॉजिटिव इंसान हैं। वह खिलाड़ियों का कप्तान है। उनमें थोड़ी सी माही भाई (एमएस धोनी) जैसी झलक दिखती है। हार्दिक ग्राउंड में जिस तरह एनर्जी दिखाते हैं, वो चीज मुझे बहुत पसंद है।"
गौरतलब है कि 31 वर्षीय हार्दिक तीन वनडे और 16 टी20 इंटरनेशनल मैचों में भारत की कमान संभाल चुके हैं। वह आईपीएल में मुंबई इंडियंस (एमआई) की बागडोर संभालते हैं। हार्दिक टी20 वर्ल्ड कप 2024 में भारत के उपकप्तान थे। उन्हें रोहित के बाद व्हाइट बॉल टीम के कप्तान के रूप में देखा जा रहा था। सूर्यकुमार यादव फिलहाल भारतीय टी20 टीम के कप्तान हैं। चयन समिति के प्रमुख अजित अगरकर ने हर फॉर्मेट में एक कप्तान के सवाल का जवाब नहीं दिया था लेकिन शीर्ष क्रम में गिल की मौजूदगी के बारे में उन्होंने कहा, ''इंग्लैंड में गिल के अच्छे प्रदर्शन की हम सभी को उम्मीद थी लेकिन उन्होंने अपेक्षा से भी बेहतर प्रदर्शन किया।'' गिल ने इंग्लैंड दौरे पर सीरीज में सर्वाधिक 754 रन बनाए थे। उनके नेतृत्व में भारत ने पांच मैचों की सीरीज 2-2 से ड्रॉ कराई।