शुभमन गिल नहीं…ये खिलाड़ी बन सकता है NZ टी20 सीरीज में तिलक वर्मा का रिप्लेसमेंट!

संक्षेप: आकाश चोपड़ा ने तिलक वर्मा के रिप्लेसमेंट में तीन नामों का सुझाव दिया है, हालांकि उन्होंने साफ तौर पर शुभमन गिल को इस लिस्ट से बाहर रखा है। उन्होंने इसके पीछे की वजह भी बताई है।

तिलक वर्मा न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 मैच की टी20 सीरीज के पहले तीन मुकाबलों से बाहर हो गए हैं। बीसीसीआई ने गुरुवार रात इसकी पुष्टी की। हालांकि बोर्ड ने उनके रिप्लेसमेंट का ऐलान नहीं किया। विजय हजारे ट्रॉफी के दौरान तिलक वर्मा को अचानक दर्द हुआ, उन्हें ग्रोइन में दर्द की शिकायत थी और उन्हें स्कैन के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया। ग्रोइन एरिया में दर्द की शिकायत के बाद हैदराबाद के इस बल्लेबाज के सर्जरी हुई। इस सर्जरी की वजह से वह कम से कम 2 हफ्तों के लिए क्रिकेट से दूर रहेंगे। ऐसे में उनकी जगह भारतीय स्क्वॉड में कौन ले सकता है ये टीम इंडिया के पूर्व सलामी बल्लेबाज और मौजूदा एक्सपर्ट आकाश चोपड़ा ने बताया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

आकाश चोपड़ा ने अपने X अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें वह कहते नजर आ रहे हैं, "वह कौन हो सकता है? श्रेयस अय्यर। 'सरपंच' साहब को तो अपने आप चुन लेना चाहिए। वह पहले से ही अच्छा खेल रहे हैं और विजय हजारे ट्रॉफी में भी रन बनाए हैं। जब अय्यर को एशिया कप में नहीं चुना गया था, तो थोड़ा अजीब लगा था, लेकिन यह समझा जा सकता था। लेकिन यहां मिडिल ऑर्डर की भूमिका के लिए एक मौका है। वह एक अनुभवी खिलाड़ी भी हैं और उन्होंने IPL में धमाल मचाया था। वह इस रोल के लिए बिल्कुल सही हैं, और श्रेयस अय्यर को मेरा वोट जाता है।"

श्रेयस अय्यर के अलावा आकाश चोपड़ा ने रियान पराग के नाम पर भी विचार करने को कहा, जो टीम में एक ऑलराउंडर की भूमिका निभा सकते हैं। आकाश चोपड़ा ने इस दौरान शुभमन गिल को ना चुनने का कारण भी बताया है।