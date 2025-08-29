गिल-सैमसन या SKY नहीं…वीरेंद्र सहवाग ने बताया एशिया कप 2025 में भारत के लिए कौन साबित हो सकता है गेम चेंजर

वीरेंद्र सहवाग ने कहा कि मुझे लगता है कि अभिषेक शर्मा गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। बुमराह हमेशा गेम चेंजर साबित होते हैं। वरुण चक्रवर्ती अपनी रहस्यमयी गेंदबाजी से चैंपियंस ट्रॉफी और टी20 फॉर्मेट में भी काफी प्रभावी रहे थे। इसलिए, ये भारत के लिए कुछ गेम चेंजर हैं जो अपने दम पर मैच जिता सकते हैं।

एशिया कप 2025 का आगाज होने में अब महज कुछ ही दिनों का समय रह गया है, ऐसे में क्रिकेट एक्सपर्ट अपनी-अपनी भविष्यवाणियां कर रहे हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने इस मल्टीनेशनल टूर्नामेंट के लिए स्क्वॉड का ऐलान कर दिया है। स्क्वॉड के ऐलान के बाद सबसे ज्यादा चर्चाएं शुभमन गिल और संजू सैमसन के नाम पर हो रही है। सैमसन ने पिछले कुछ T20I मुकाबलों में शानदार प्रदर्शन कर टीम में अपनी जगह पक्की की थी, मगर अब गिल बतौर उप-कप्तान इस फॉर्मेट में वापसी कर रहे हैं। ऐसे में दोनों के बीच जबरदस्त जंग देखने को मिल सकती है। हालांकि वीरेंद्र सहवाग का मानना है कि एशिया कप में भारत के लिए गेमचेंजर इनमें से कोई साबित नहीं होगा।

वीरेंद्र सहवाग ने हाल ही में सोनी स्पोर्ट्स से बात करते हुए उन तीन खिलाड़ियों के बारे में बताया है जो आगामी एशिया कप में भारत के लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं।

सहवाग ने कहा, "मुझे लगता है कि अभिषेक शर्मा गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। बुमराह हमेशा गेम चेंजर साबित होते हैं। वरुण चक्रवर्ती अपनी रहस्यमयी गेंदबाजी से चैंपियंस ट्रॉफी और टी20 फॉर्मेट में भी काफी प्रभावी रहे थे। इसलिए, ये भारत के लिए कुछ गेम चेंजर हैं जो अपने दम पर मैच जिता सकते हैं।"

जसप्रीत बुमराह के इंग्लैंड में पांच में से सिर्फ तीन टेस्ट मैच खेलने के बाद जहां पूरी दुनिया वर्कलोड मैनेजमेंट पर बहस कर रही है, वहीं वीरेंद्र सहवाग इस बात पर सहमत हैं कि गेंदबाजों को आराम की जरूरत है।

उन्होंने कहा, “मुझे लगता है कि वर्कलोड महत्वपूर्ण है, खासकर गेंदबाजों के लिए। बल्लेबाजों के लिए मुझे नहीं लगता कि वर्कलोड कोई समस्या है, क्योंकि वे खेल सकते हैं और उन्हें वैसे भी ज्यादा मैच खेलने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए, मुझे लगता है कि यह मुख्य रूप से गेंदबाजों, खासकर तेज गेंदबाजों के लिए महत्वपूर्ण है।”