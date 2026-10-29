शुभमन गिल नहीं, हैरी ब्रूक का ICC रैंकिंग में जलवा; तीनों फॉर्मेट के टॉप-10 में मौजूद एकमात्र बल्लेबाज
ICC ने टेस्ट, वनडे और टी20 की ताजा रैंकिंग जारी कर दी है। टेस्ट में हैरी ब्रूक, वनडे में शुभमन गिल तो टी20 में अभिषेक शर्मा नंबर-1 है। मगर तीनों फॉर्मेट के टॉप-10 बल्लेबाजों में हैरी ब्रूक एकमात्र खिलाड़ी हैं।
इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी ने टेस्ट, वनडे और टी20 तीनों फॉर्मेट की ताजा रैंकिंग जारी कर दी है। टी20 में नंबर-1 के ताज की अदला बदली हुई है। ईशान किशन को पछाड़ अभिषेक शर्मा एक बार फिर पहले पायदान पर अपनी धाक जमाने में कामयाब रहे हैं। टेस्ट में टॉप-10 भारतीय बल्लेबाजों में ऋषभ पंत (7 )और शुभमन गिल (9) मौजूद हैं, जबकि वनडे में शुभमन गिल (1), विराट कोहली (3), रोहित शर्मा (4) और केएल राहुल (10) हैं। टी20 की बात करें तो अभिषेक शर्मा पहले, ईशान किशन तीसरे, श्रेयस अय्यर 9वें तो तिलक वर्मा 10वें पायदान पर दिखाई दे रहे हैं। भारतीय बल्लेबाजों का आईसीसी रैंकिंग में दबदबा देखने को मिल रहा है। शुभमन गिल दो फॉर्मेट की आईसीसी बैटिंग रैंकिंग के टॉप-10 में हैं, मगर कोई भारतीय तीनों फॉर्मेट में ऐसा नहीं कर पाया है।
हैरी ब्रूक एकमात्र बल्लेबाज
ऐसे में नजर जब तीनों फॉर्मेट के बल्लेबाजों की आईसीसी रैंकिंग पर गई तो सिर्फ एक खिलाड़ी ऐसा नजर आया जो तीनों फॉर्मेट के टॉप-10 में मौजूद है। यह खिलाड़ी और कोई नहीं बल्कि इंग्लैंड के लिमिटेड ओवर कप्तान हैरी ब्रूक हैं। जी हां, हैरी ब्रूक टेस्ट में जहां पहले पायदान पर है, वहीं टी20 में वह चौथे नंबर पर हैं। वनडे में उन्होंने 6 पायदान की लंबी छलांग लगाई है और वह अब 8वें पायदान पर पहुंच गए हैं। हैरी ब्रूक ने श्रीलंका के खिलाफ ट्राई सीरीज में हाल ही में दोहरा शतक लगाया था, जिसका फायदा उन्होंने वनडे रैंकिंग में मिला है। हालांकि उनका यह दोहरा शतक टीम की हार में आया क्योंकि श्रीलंका ने 400 प्लस रन का टारगेट से चेज कर लिया था।
ICC रैंकिंग के कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स
- अभिषेक ने न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में मंगलवार को महज 38 गेंद में 113 रन की तूफानी पारी खेली जो उनका इस प्रारूप में चौथा शतक है। उनकी इस पारी की बदौलत भारत ने छह विकेट से जीत दर्ज की। इसके एक दिन बाद वह रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंच गए।
- चोट के कारण पांच मैच की सीरीज के दूसरे और तीसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में नहीं खेल सके किशन तीसरे स्थान पर खिसक गए हैं। पाकिस्तान के टी20 अंतरराष्ट्रीय कप्तान साहिबजादा फरहान दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं।
- अभिषेक के कुल 897 रेटिंग अंक हैं जबकि फरहान 883 अंक के साथ दूसरे और किशन 866 अंक के साथ तीसरे स्थान पर हैं।
- किशन ने आयरलैंड के खिलाफ शानदार प्रदर्शन के बाद जुलाई में अभिषेक को पीछे छोड़कर शीर्ष स्थान हासिल किया था।
- भारतीय टी20 अंतरराष्ट्रीय कप्तान श्रेयस अय्यर को पांच स्थान का नुकसान हुआ है। वह 758 रेटिंग अंक के साथ दुनिया के नौवें नंबर के बल्लेबाज हैं।
- साउथ अफ्रीका के मार्को यानसन ने टेस्ट ऑलराउंडर की सूची में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मौजूदा टेस्ट सीरीज में अपने हरफनमौला प्रदर्शन के दम पर भारत के रविंद्र जडेजा को पीछे छोड़ दिया।
- यानसन टेस्ट गेंदबाजों की रैंकिंग में भी शीर्ष पर पहुंच गए हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अनुभवी तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क को पीछे छोड़ा जो दूसरे स्थान पर खिसक गए हैं।
- यानसन टेस्ट बल्लेबाजों की आईसीसी रैंकिंग में भी 13 स्थान की छलांग लगाकर 56वें स्थान पर पहुंच गए हैं।
- टेस्ट गेंदबाजों की रैंकिंग में भारत के शीर्ष तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह भी एक स्थान नीचे खिसककर 853 रेटिंग अंकों के साथ पांचवें स्थान पर आ गए हैं।
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें