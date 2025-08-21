शुभमन गिल नहीं…इस प्लेयर को ODI कप्तान बनाने का मूड में BCCI? रोहित शर्मा के फैसले का इंतजार

शुभमन गिल टेस्ट टीम के कप्तान हैं, वहीं उन्हें अब टी20 टीम का भी उप-कप्तान बनाया गया है। उनके वर्कलोड को ज्यादा ना बढ़ाते हुए बीसीसीआई श्रेयस अय्यर को वनडे टीम की कप्तानी सौंपने पर विचार कर रहा है।

बीसीसीआई द्वारा शुभमन गिल को टेस्ट कप्तान बनाने के बाद क्रिकेट के गलियारों में यह खबरें काफी तेजी से दौड़ने लगी कि उन्हें भारत के तीनों फॉर्मेट की कप्तानों सौंपी जा सकती है। जब आगामा एशिया कप 2025 के स्क्वॉड में शुभमन गिल की बतौर उप-कप्तान एंट्री हुई तो क्रिकेट पंडितों को भी यकीन होने लगा कि मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर और कोच गौतम गंभीर भी ऐसा सोच रहे हैं। मगर अब एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिसने हर किसी को हिला कर रख दिया है। दैनिक जागरण की रिपोर्ट के अनुसार बीसीसीआई शुभमन गिल को नहीं बल्कि श्रेयस अय्यर को अगले वनडे कप्तान के रूप में देख रहा है।

श्रेयस अय्यर का परफॉर्मेंस पिछले कुछ समय से 50 ओवर फॉर्मेट में शानदार रहा है। उन्होंने इस साल की शुरुआत में हुई चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई थी। आईपीएल में वह पंजाब किंग्स की कप्तानी करते हैं और डोमेस्टिक क्रिकेट में भी उन्हें लीडरशिप का अनुभव है। उनकी इसी स्किल को देखते हुए बीसीसीआई यह फैसला ले सकता है। हालांकि चैंपियंस ट्रॉफी में उप-कप्तान शुभमन गिल ही थे।

बीसीसीआइ के सूत्र ने कहा कि देखिए उस समय की परिस्थिति के हिसाब से तब निर्णय लिया गया था। इस समय इतना क्रिकेट हो रहा है तो कोई भी खिलाड़ी तीनों फॉर्मेट में लगातार कप्तान के तौर पर नहीं खेल सकता है। ऐसे में गिल को टेस्ट की कप्तानी दी गई और साथ में टी-20 की उपकप्तानी देकर सबसे छोटे फॉर्मेट के भविष्य के कप्तान के तौर पर उनको देखा जा रहा है। रोहित अभी वनडे टीम के कप्तान हैं। वह 38 वर्ष के हो गए हैं।

शुभमन गिल के वर्कलोड की चिंता गिल का वनडे में रिकार्ड बहुत अच्छा है और वह हाल में इस फॉर्मेट में उपकप्तान भी रहे हैं लेकिन उनको वनडे के कप्तान के तौर पर क्यों नहीं देखा जा रहा है?

इस पर सूत्र ने कहा कि देखिए वह अभी पांच टेस्ट मैचों की सीरीज 2-2 से ड्रॉ कराकर आए हैं। पहले इस बारे में सोचा गया था कि उन्हें तीनों फॉर्मेट में कप्तान बनाया जाए लेकिन लगातार टूर्नामेंट को देखते हुए यह संभव नहीं है। एक खिलाड़ी के तौर पर तीनों फॉर्मेट में खेलना और एक कप्तान के तौर पर तीनों फॉर्मेट में खेलना अलग बात होती है। कप्तान को बहुत सारे फैसले लेने होते हैं। शारिरिक के अलावा मानसिक तौर पर भी जुटना होता है। अगर आप किसी को कप्तान बनाते हैं तो उम्मीद करते हैं कि वह लगातार उस फॉर्मेट में खेले।

शुभमन गिल अगले महीने होने वाले एशिया कप में हिस्सा लेंगे, इसके बाद वह अक्टूबर में वेस्टइंडीज के खिलाफ दो मैच की टेस्ट सीरीज में टीम की अगुवाई करेंगे। भारत के ऑस्ट्रेलिया दौरे का आगाज भी 18 अक्टूबर से हो रहा है जहां वनडे सीरीज के अलावा 5 मैच की टी20 सीरीज भी खेली जानी है। इसके बाद नवंबर में टीम इंडिया साउथ अफ्रीका की मेजबानी भी करेगा। ऐसे में शुभमन गिल के वर्कलोड पर असर पड़ सकता है।

रोहित शर्मा के फैसले का इंतजार रोहित शर्मा वैसे तो 2027 वर्ल्ड कप तक खेलना चाहते हैं, मगर रिपोर्ट्स हैं कि ऑस्ट्रेलिया दौरे पर होने वाली वनडे सीरीज रोहित और विराट कोहली दोनों के लिए आखिरी हो सकती है।

जब सूत्र से पूछा गया कि क्या श्रेयस आस्ट्रेलिया दौरे पर ही कप्तान होंगे तो उन्होंने कहा कि एशिया कप के बाद इसको लेकर बैठक होगी।