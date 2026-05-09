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श्रेयस अय्यर नहीं…सूर्यकुमार यादव का कटा टी20 कप्तानी से पत्ता तो ये खिलाड़ी बन सकता है कप्तान

Lokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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सूर्यकुमार यादव से टी20 टीम की कप्तानी छिनने वाली है। पहले रिपोर्ट थी कि श्रेयस अय्यर को उनकी जगह कप्तान बनाया जा सकता है, मगर अब एक नया नाम सामने आया है। अब देखना होगा कि चयनकर्ता क्या फैसला लेते हैं।

श्रेयस अय्यर नहीं…सूर्यकुमार यादव का कटा टी20 कप्तानी से पत्ता तो ये खिलाड़ी बन सकता है कप्तान

सूर्यकुमार यादव से टी20 टीम की कप्तान छिन सकती है। पिछले कुछ दिनों से इस हेडलाइन से क्रिकेट का बाजार गर्म है। टाइम्स ऑफ इंडिया की पिछले दिनों आई रिपोर्ट के अनुसार चयनकर्ता सूर्या की खराब फॉर्म को देखते हुए उनका पत्ता टी20 टीम से काट सकते हैं। ऐसे में उनकी जगह श्रेयस अय्यर को नया कप्तान बनाया जा सकता है, मगर अय्यर तो लंबे समय से टी20 टीम से बाहर चल रहे हैं। अब एक नई रिपोर्ट सामने आई है जिसमें श्रेयस अय्यर नहीं बल्कि सूर्यकुमार यादव के बतौर कप्तान रिप्लेसमेंट के रूप में नया नाम संजू सैमसन के रूप में सामने आया है।

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दैनिक जागरण की रिपोर्ट के अनुसार आगामी आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे पर अगर चयनकर्ता खराब फॉर्म की वजह से सूर्यकुमार यादव का पत्ता काटते हैं तो संजू सैमसन को टी20 टीम का कप्तान बना सकते हैं।

संजू सैमसन को टी20 कप्तान बनाने की कई वजह है। वह 2024 टी20 वर्ल्ड कप के बाद से लगातार भारतीय टीम का हिस्सा रहे हैं। वहीं उन्होंने 2026 टी20 वर्ल्ड कप में भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई थी। उन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के अवॉर्ड से नवाजा गया था। सैमसन ने भारत के लिए 62 टी20 खेले हैं जिसमें 1399 रन बनाए हैं। टी20 वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल में उन्होंने बेहतरीन पारियां खेली थी।

श्रेयस अय्यर को कप्तान ना बनाने की वजह

श्रेयस अय्यर आईपीएल में बतौर खिलाड़ी और कप्तान लगातार अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। उनकी अगुवाई में पंजाब किंग्स पिछले सीजन फाइनल तक पहुंची थी, वहीं इस सीजन भी टीम का परफॉर्मेंस धमाकेदार रहा है। अय्यर ने बल्ले से भी आईपीएल में खूब धूम मचाई है। रिपोर्ट के अनुसार उनको कप्तान के लिए ना चुनने की एकमात्र वजह यह है कि वह लंबे समय से भारतीय टी20 टीम का हिस्सा नहीं रहे हैं। उन्होंने आखिरी टी20 2023 में खेला था। ऐसे में उन्हें अचानक टी20 सेटअप में जगह देकर कप्तानी सौंपने को लेकर चयनकर्ता एकमत नहीं हैं।

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हालांकि रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि चयनकर्ताओं की नजरें पहले श्रेयस अय्यर को टी20 टीम में जगह देने पर है, इसके बाद वह उनको कप्तानी सौंपने पर विचार कर सकते हैं।

सूर्यकुमार यादव का पत्ता नहीं कटा तो क्या होगा?

सूर्यकुमार यादव का पत्ता अगर टी20 टीम से नहीं करता है और अगर चयनकर्ता उन्हें आयरलैंड व इंग्लैंड दौरे के लिए चुनते हैं तो वह कप्तानी जारी रखेंगे। इस स्थिति में संजू सैमसन को उप-कप्तान बनाया जा सकता है। टी20 वर्ल्ड कप में अक्षर पटेल टी20 टीम के उप-कप्तान थे, मगर आईपीएल में उनका प्रदर्शन काफी निराशाजनक रहा है।

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera

लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।

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