श्रेयस अय्यर नहीं! हरभजन ने बताया 'X' फैक्टर, जिसकी कमी भारत को एशिया कप 2025 में खल सकती है

हरभजन सिंह ने कहा कि मुझे लगता है कि (मोहम्मद) सिराज का नाम भी टीम में शामिल किया जाना चाहिए था। सिराज ने हालिया सीरीज में बहुत अच्छी गेंदबाजी की। हां, उन्होंने इंग्लैंड में काफी गेंदबाजी की, लेकिन उन्हें पर्याप्त आराम भी मिला। इसलिए उन्हें टीम में शामिल किया जा सकता था।

Lokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीThu, 21 Aug 2025 05:51 AM
एशिया कप 2025 के लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई 15 खिलाड़ियों के स्क्वॉड का ऐलान कर चुका है। क्रिकेट पंडित इस स्क्वॉड का पोस्टमार्टम कर चुके हैं और ना चुने जाने वाले खिलाड़ियों के लेकर खूब चर्चाएं हो रही है। इसमें सबसे बड़ा नाम श्रेयस अय्यर का है। श्रेयस अय्यर के हालिया टी20 परफॉर्मेंस को देखकर यह कयास लगाए जा रहे थे कि लंबे अरसे बाद उनकी टी20 टीम में वापसी हो सकती है और वह टीम के लिए X फैक्टर साबित हो सकते हैं, मगर टीम में तो छोड़ो उन्हें रिजर्व खिलाड़ियों की लिस्ट में भी जगह नहीं मिली। पूर्व क्रिकेटर और मौजूदा एक्सपर्ट हरभजन सिंह को लगता है कि अय्यर नहीं बल्कि एक और X फैक्टर की टीम इंडिया को कमी खल सकती है, जिसे स्क्वॉड में मौका नहीं मिला है।

हरभजन सिंह ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, "मुझे लगता है कि (मोहम्मद) सिराज का नाम भी टीम में शामिल किया जाना चाहिए था। सिराज ने हालिया सीरीज में बहुत अच्छी गेंदबाजी की। हां, उन्होंने इंग्लैंड में काफी गेंदबाजी की, लेकिन उन्हें पर्याप्त आराम भी मिला। इसलिए उन्हें टीम में शामिल किया जा सकता था। अगर उन्हें टीम में शामिल किया जाता, तो टीम और भी मजबूत दिखती। बॉलिंग यूनिट और भी मजबूत दिखती। मुझे लगता है कि सिराज जो "एक्स-फैक्टर" लाते हैं उसकी कमी खल सकती है।"

वहीं उन्होंने श्रेयस अय्यर को लेकर कहा, "मुझे उम्मीद थी कि उन्हें (श्रेयस अय्यर) टीम में जगह मिलेगी। उन्होंने खूब रन बनाए, आईपीएल फाइनल खेला और शानदार फॉर्म में थे। मुझे लगा था कि उनका नाम टीम में हो सकता है। जहां तक उनकी जगह लेने की बात है, तो आपको देखना होगा कि वह जगह किसकी होती। जब किसी को शामिल करना होता है या बाहर करना होता है, तो जगह बनती है। लेकिन मैंने श्रेयस अय्यर का नाम वहां नहीं देखा, जिससे मुझे थोड़ी हैरानी हुई।"