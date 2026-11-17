मैं सहवाग 2.0 नहीं बनना चाहता…आर्यवीर सहवाग ने पिता से तुलना होने पर क्यों कहा ऐसा?
आर्यवीर सहवाग का कहना है कि वह आर्यवीर सहवाग बनना पसंद करेंगे, न कि सहवाग 2.0। आर्यवीर सहवाग ने 361 रन 90.25 के औसत से U19 एशिया कप में बनाए थे।
U19 एशिया कप 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले आर्यवीर सहवाग को सहवाग 2.0 कहा जा रहा है, लेकिन पूर्व भारतीय क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग के बेटे इस टैग को पसंद नहीं करते। उनका मानना है कि वह अपना नाम बनाना चाहते हैं। वह जानते हैं कि हमेशा उनकी तुलना उनके पिता से की जाएगी, लेकिन आर्यवीर का कहना है कि वह आर्यवीर सहवाग बनना पसंद करेंगे, न कि सहवाग 2.0। आर्यवीर सहवाग ने 361 रन 90.25 के औसत से बनाए थे। एक शतक और 3 अर्धशतक उनके बल्ले से आए थे। भारत ने फाइनल में पाकिस्तान को हराया था। उस मैच में भी आर्यवीर ने दमदार अर्धशतक जड़ा था।
आर्यवीर सहवाग ने स्टार स्पोर्ट्स को दिए इंटरव्यू में कहा, “मुझे नहीं लगता कि मैंने खुद पर ऐसा लेवल लगाया है कि मैं स्ट्रोक प्लेयर हूं या कोई अलग तरह का प्लेयर हैं। मैं बस सिचुएशन के हिसाब से खेलना चाहता हूं। मैं पहले भी यह कह चुका हूं। मैं विराट कोहला का बहुत बड़ा फैन हूं और मैं चाहता हूं कि सिचुएशन के हिसाब से खेलूं कि टीम की जरूरत क्या है उस समय।”
U19 एशिया कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने जूनियर सहवाग ने आगे कहा, "मुझे खुशी है कि मैं, आप जानते हैं, शुरू में वहां कुछ ओवर खेल सका। एशिया कप टूर्नामेंट के दौरान ओमान में वे 10-15 ओवर हमेशा एक चुनौती रहे हैं। पहले 10-15 ओवर में वहां यही होता है कि पहले गेंद थोड़ा सीम होता है। बाद में वहां टर्न भी हो रहा था। काफी अजीब तरह का विकेट था। मुझे खुशी है कि मैं विकेट पर टाइम स्पेंट कर पाया और रन बना पाया।"
आर्यवीर ने माना है कि उनकी तुलना हमेशा उनके पिता वीरेंद्र सहवाग से की जाएगी। उन्होंने कहा, "मैंने इस बात को बहुत पहले ही स्वीकार कर लिया है कि करियर में हमेशा मेरी तुलना मेरे पिता से की जाएगी। यह अपरिहार्य है। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। लोग अगर समानताएं ढूंढ़ते हैं तो उनकी राय है। ये उनका प्यार है मेरे पिता को लेकर, लेकिन मैं यहां सहवाग 2.0 नहीं, बल्कि मैं यहां आर्यवीर सहवाग हूं। मैं पहला आर्यवीर सहवाग बनना पसंद करूंगा, दूसरा सहवाग नहीं।"
आपको याद होगा, जब आर्यवीर सहवाग दिल्ली प्रीमियर लीग यानी डीपीएल में खेल रहे थे तो उन्होंने एक शॉट खेला था, जो अक्सर वीरेंद्र सहवाग खेलते थे। उसी समय से उनकी और सहवाग की बल्लेबाजी में तुलना की जा रही है। वैसे भी हर एक क्रिकेटर के बेटे की तुलना उसके पिता से ही की जाती है।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
संक्षिप्त विवरण:
विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
विस्तृत बायो:
परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।
करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।
खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:
क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।
ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल
पत्रकारिता का दृष्टिकोण:
विकाश का मानना है कि खेल पत्रकारिता केवल स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खिलाड़ियों के संघर्ष, खेल की रणनीति और डेटा के पीछे छिपी कहानी को पाठकों तक पहुंचाने का माध्यम है। लाइव हिन्दुस्तान में अपनी भूमिका में वह सुनिश्चित करते हैं कि खेल की खबरें सटीक, तेज और निष्पक्ष हों, जिससे पाठकों को एक संपूर्ण अनुभव मिल सके।
विशेषज्ञता:
क्रिकेट विश्लेषण एवं लाइव कवरेज
ओलंपिक एवं ग्लोबल स्पोर्ट्स इवेंट्स
इंटरव्यू एवं मीडिया इंटरैक्शन
स्पोर्ट्स डेटा एंड स्टेटिस्टिक्स
डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी एंड टीम मैनेजमेंट