संजू सैमसन या शुभमन गिल नहीं…सुरेश रैना ने चुनी टी20 वर्ल्ड कप के लिए ये धांसू ओपनिंग जोड़ी

9 सितंबर से एशिया कप 2025 का आगाज होना है, इस टूर्नामेंट के साथ टीम इंडिया अगले साल होने वाले टी20 वर्ल्ड कप 2026 की तैयारियों का आगाज करेगी। एशिया कप के जरिए भारत अपना परफेक्ट ओपनिंग पेयर समेत मिडिल ऑर्डर तैयार करेगा जो वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में टीम को जीत दिला सकते। ऐसे में क्रिकेट पंडित भारतीय प्लेइंग XI को लेकर अपनी-अपनी राय दे रहे हैं। इस कड़ी में पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना ने आगामी टी20 वर्ल्ड कप के लिए एक धांसु ओपनिंग जोड़ी चुनी है। हैरानी की बात यह है कि उन्होंने ओपनर्स के लिए कुल तीन नामों का चयन किया है जिसमें 2 तो एशिया कप स्क्वॉड का भी हिस्सा नहीं हैं।

रैना का मानना ​​है कि यशस्वी जायसवाल और अभिषेक शर्मा को पारी की शुरुआत की जिम्मेदारी सौंपी जानी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि चयनकर्ताओं को इस भूमिका के लिए प्रियांश आर्या पर भी विचार करना चाहिए।

सुरेश रैना ने शुभंकर मिश्रा के यूट्यूब चैनल पर कहा, "मुझे लगता है यशस्वी एक है। वे प्रियांश आर्य की भी तलाश कर सकते हैं; अभिषेक शर्मा हैं, और संजू सैमसन हैं। केएल राहुल भी हैं। उन्हें जहां भी मौका मिला है, उन्होंने प्रदर्शन किया है। ऋतुराज गायकवाड़ ने भी कई रन बनाए हैं। लेकिन मैं अभिषेक शर्मा को प्रेफर करूंगा। शुभमन गिल भी कप्तान हो सकते हैं।"

उन्होंने आगे कहा, “मुझे लगता है कि यशस्वी जयसवाल, प्रियांश आर्य और अभिषेक शर्मा - तीनों लेफ्टी में से 2 कोई हो सकते हैं। शुभमन गिल 3 नंबर हो सकते हैं।”