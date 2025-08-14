सचिन तेंदुलकर का नहीं, बल्कि उनके दोस्त का है भारत के लिए सबसे अच्छा टेस्ट औसत; यहां देखें लिस्ट

न विराट कोहली और न ही सचिन तेंदुलकर, बल्कि सचिन के दोस्त के नाम है भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट में सबसे अच्छा औसत। ये कोई और नहीं, बल्कि विनोद कांबली हैं, जिन्होंने 1000 से ज्यादा टेस्ट रन बनाए हैं।

सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली भारत के महान टेस्ट खिलाड़ियों में शामिल हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन दोनों खिलाड़ियों से भी बेहतरीन औसत एक अन्य खिलाड़ी का है, जो खुद सचिन तेंदुलकर का दोस्त है। ये कोई और नहीं, बल्कि पूर्व भारतीय क्रिकेटर विनोद कांबली हैं, जो सचिन तेंदुलकर के दोस्त हैं। विनोद कांबली का टेस्ट औसत बाकी भारतीय खिलाड़ियों में सबसे ज्यादा है, जिन्होंने 1000 से ज्यादा टेस्ट रन बनाए हैं।

बाएं हाथ के बल्लेबाज विनोद कांबली ने 17 टेस्ट मैच भारत के लिए खेले हैं और इन मैचों में 1084 रन बनाए हैं। बाएं हाथ का ये भारतीय बल्लेबाज सबसे ज्यादा टेस्ट औसत रखता है। हैरानी की बात यह है कि वह सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, विजय हजारे और विराट कोहली जैसे महान खिलाड़ियों से भी इस मामले में आगे हैं।

10 या इससे ज्यादा टेस्ट और 1000 से ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों में सबसे अच्छा औसत विनोद कांबली का है, जिनका टेस्ट करियर में औसत 54.2 का है। वहीं, सचिन तेंदुलकर ने 53.78 के औसत से टेस्ट क्रिकेट में रन बनाए थे। लिस्ट में तीसरे नंबर पर राहुल द्रविड़ हैं, जिन्होंने 52.63 के औसत से टेस्ट क्रिकेट में रन बनाए हैं। सुनील गावस्कर ने 51.12 और यशस्वी जायसवाल का औसत 50.2 का है।

भारत के लिए बेस्ट टेस्ट एवरेज 1. विनोद कांबली - 54.2

2. सचिन तेंदुलकर - 53.78

3. राहुल द्रविड़ - 52.63

4. सुनील गावस्कर - 51.12

5. यशस्वी जायसवाल - 50.2