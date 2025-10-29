Cricket Logo
सचिन तेंदुलकर नहीं...जेसन गिलेस्पी ने भारत के 5 महान ODI बल्लेबाजों में जानें किस-किस को दी जगह?

संक्षेप: पूर्व ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज जेसन गिलेस्पी ने उस समय दुनिया को हैरान किया जब उन्हें भारतीय वनडे क्रिकेट के इतिहास के 5 महान बल्लेबाजों को चुनने को कहा गया। उन्होंने टॉप-5 बल्लेबाजों की इस लिस्ट में सचिन तेंदुलकर को ही नहीं चुना।

Wed, 29 Oct 2025 10:36 AM
पूर्व ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज जेसन गिलेस्पी ने उस समय दुनिया को हैरान किया जब उन्हें भारतीय वनडे क्रिकेट के इतिहास के 5 महान बल्लेबाजों को चुनने को कहा गया। उन्होंने टॉप-5 बल्लेबाजों की इस लिस्ट में सचिन तेंदुलकर को ही नहीं चुना। बता दें, सचिन वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज्यादा मैच खेलने और सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं। उन्होंने इस फॉर्मेट में 463 मैचों में 44.83 की औसत और 86.23 के स्ट्राइक रेट से 18,426 रन बनाए। उनके नाम 49 वनडे शतक भी हैं। गिलेस्पी ने हालांकि अपनी इस लिस्ट में सचिन को 6ठे नंबर पर रखा।

जेसन गिलेस्पी ने भारत के महानतम वनडे खिलाड़ियों की अपनी लिस्ट में पूर्व भारतीय सलामी बल्लेबाज शिखर धवन को पांचवें नंबर पर रखा। धवन ने 167 मैचों में 44.11 की औसत और 91.35 के स्ट्राइक रेट से 6,793 रन बनाए। उन्होंने मिस्टर आईसीसी के नाम से भी जाना जाता है।

गिलेस्पी की इस लिस्ट में दुनिया के बेस्ट फिनिशर में शुमार एमएस धोनी चौथे पायदान पर हैं।पूर्व भारतीय कप्तान ने 347 वनडे मैचों में 50.23 की औसत और 87.13 के स्ट्राइक रेट से 10,599 रन बनाए और भारत को 2011 विश्व कप खिताब जिताया।

जेसन गिलेस्पी ने विस्फोटक सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग को तीसरे पायदान पर रखा। सहवाग ने 251 वनडे में 8273 रन बनाए, उनके नाम वनडे में दोहरा शतक जड़ने का भी रिकॉर्ड है।

पूर्व ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज ने अपनी इस लिस्ट में भारत को चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब जिताने वाले रोहित शर्मा को दूसरे पायदान पर रखा। हिटमैन के नाम से मशहूर रोहित ने वनडे में तीन दोहरे शतक है और उनके नाम इस फॉर्मेट में सबसे अधिक एक पारी में 264 रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। रोहित ने 49.22 की औसत और 92.66 के स्ट्राइक रेट से 11,370 रन बनाए हैं। उन्होंने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज में प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवॉर्ड जीता था।

गिलेस्पी ने विराट कोहली को भारत का सर्वकालिक महान वनडे बल्लेबाज बताया। कोहली ने 57.71 की औसत और 93.25 के स्ट्राइक रेट से 14,255 रन बनाए हैं। वह वनडे इतिहास में दूसरे सबसे अधिक रन बनाने वाले और सबसे अधिक 51 शतक जड़ने वाले खिलाड़ी हैं।

