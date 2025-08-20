सचिन या लारा नहीं, इस खतरनाक बल्लेबाज से डरते थे वसीम अकरम; दिग्गज पेसर ने खुद बताया नाम

पाकिस्तान के पूर्व दिग्गज पेसर वसीम अकरम ने उस खतरनाक बल्लेबाज का नाम बताया है, जिससे वह डरते थे। उन्होंने महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर या ब्रायन लारा नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी का जिक्र किया।

भारत के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर और वेस्टइंडीज के पूर्व दिग्गज ब्रायन लारा ने अपने दौर में अनेक धाकड़ गेंदबाजों की बखिया उधेड़ी। दोनों ने वनडे क्रिकेट में कमाल का प्रदर्शन किया। दोनों ने वसीम अकरम और वकार यूनिस का भी सामना किया, जिनकी लंबे समय तक धाक रही। हालांकि, पाकिस्तान के पूर्व दिग्गज पेसर वसीम और वकार को सचिन या लारा का खौफ नहीं रहा। दरअसल, दोनों को ऑस्ट्रेलिया के पूर्व खतरनाक विकेटकीपर-बल्लेबाज एडम गिलक्रिस्ट से डर लगता था। वसीम ने खुद यह खुलासा किया है। गिलक्रिस्ट ने 287 वनडे मैचों में 35.89 के औसत से 9619 रन बनाए, जिसमें 19 शतक हैं।

अकरम ने 'स्टिक टू क्रिकेट' पॉडकास्ट में कहा, "वनडे क्रिकेट में मैंने जिस सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज को गेंदबाजी की, वह एडम गिलक्रिस्ट थे। वह बेहद खतरनाक थे। उन्होंने मुझे और वकार यूनिस को डरा दिया था।" उन्होंने आगे कहा, ''गिलक्रिस्ट को वनडे में गेंदबाजी करना सबसे मुश्किल था और श्रीलंका के सनथ जयसूर्या को भी। एक और महान श्रीलंकाई अरविंद डिसिल्वा हैं।" हालांकि, अकरम ने सचिन और लारा को अपने टॉप 5 पसंदीदा क्रिकेटर में शामिल किया। उन्होंने कहा कि मेरी पांच पसंदीदा क्रिकेटर की लिस्ट में इमरान खान, विवियन रिचर्ड्स, मार्टिन क्रो, ब्रायन लारा और सचिन तेंदुलकर हैं।