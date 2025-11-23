Cricket Logo
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Not Rishabh Pant If Shubman Gill is out this player could become the captain of the ODI team
ऋषभ पंत नहीं…शुभमन गिल के बाहर होने पर ये खिलाड़ी बन सकता है ODI टीम का कप्तान, सामने आया बड़ा नाम

ऋषभ पंत नहीं…शुभमन गिल के बाहर होने पर ये खिलाड़ी बन सकता है ODI टीम का कप्तान, सामने आया बड़ा नाम

संक्षेप:

साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में रोहित शर्मा और विराट कोहली के जैसे दिग्गज भी टीम में होंगे, मगर बीसीसीआई सूत्र के अनुसार केएल राहुल को शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर की गैरमौजूदगी में वनडे टीम का कप्तान बनाया जा सकता है।

Sun, 23 Nov 2025 08:47 AMLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका ODI सीरीज का आगाज 30 नवंबर से होने जा रहा है। तीन मैच की इस सीरीज के लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई स्क्वॉड का ऐलान जल्द ही कर सकता है। चयनकर्ताओं के सामने सबसे बड़ी दिक्कत शुभमन गिल की है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ कोलकाता में खेले गए पहले टेस्ट के दौरान शुभमन गिल चोटिल हो गए थे, जिस वजह से उन्हें दूसरे टेस्ट में आराम दिया गया है। बताया जा रहा है कि शुभमन गिल को थोड़े और आराम की जरूरत है जिस वजह से वह वनडे सीरीज भी नहीं खेल पाएंगे। उप-कप्तान श्रेयस अय्यर पहले से ही टीम से बाहर चल रहे हैं, ऐसे में सवाल यह है कि ODI टीम की कप्तानी कौन करेगा?

टीम में वैसे तो रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे दिग्गज बल्लेबाज शामिल है, मगर इस समय कप्तानी की दावेदारी के लिए एक बड़ा नाम सामने आ रहा है। यह नाम ऋषभ पंत का नहीं बल्कि विकेट कीपर बल्लेबाज केएल राहुल का है। पंत ने आखिरी वनडे 2024 में खेला था, वह पिछले कुछ समय से वनडे टीम का हिस्सा नहीं रहे हैं।

ANI के अनुसार बीसीसीआई के सूत्र ने कहा, 'गर्दन की चोट के कारण शुभमन गिल की अनुपलब्धता को देखते हुए, भारतीय बल्लेबाज केएल राहुल 30 नवंबर से साउथ अफ्रीका के खिलाफ आगामी तीन मैचों की वनडे सीरीज में मेन इन ब्लू का नेतृत्व कर सकते हैं। राहुल के दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आगामी वनडे सीरीज में भारतीय टीम का नेतृत्व करने की संभावना है, क्योंकि भारत अपने कप्तान शुभमन गिल के बिना होगा।

भारत के वनडे कप्तान गिल को कोलकाता में साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट के दौरान चोट लगी थी और वर्तमान में मुंबई में आगे का मूल्यांकन किया जा रहा है।

गिल दूसरे टेस्ट के लिए पूरी तरह फिट नहीं हुए हैं और आगे की जांच के लिए मुंबई जाएंगे। श्रेयस अय्यर, जिन्हें हाल ही में अक्टूबर में खत्म हुई ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ के लिए ODI में डिप्टी बनाया गया था, वह भी चोट के कारण बाहर हैं। अय्यर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे ODI के दौरान चोट लगी थी। ऐसे में केएल राहुल कप्तानी के बड़े दावेदार हैं।

भारत साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहला वनडे 30 नवंबर को रांची में खेलेगा, इसके बाद अगले दो मैच 3 और 6 दिसंबर को क्रमश: रायपुर और विजाग में होंगे।

बात केएल राहुल के वनडे आंकड़ों की करें तो, अभी तक खेले 88 वनडे मैचों में उन्होंने 48.31 के औसत और 88.41 के स्ट्राइक रेट से 3092 रन बनाए हैं, जिसमें सात शतक और 18 अर्द्धशतक शामिल हैं।

