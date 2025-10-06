ऋचा घोष या दीप्ति शर्मा नहीं; जानें किसे मिला IND vs PAK वुमेंस वर्ल्ड कप मैच में प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड?

IND W vs PAK W वर्ल्ड कप मैच में प्लेयर ऑफ द मैच के अवॉर्ड से क्रांति गौड़ को नवाजा गया। 247 रनों को डिफेंड करते हुए इस गेंदबाज ने अपने 10 ओवर के कोटे में मात्र 20 रन खर्च कर तीन विकेट चटकाए, इस दौरान उन्होंने तीन मेडन ओवर भी डाले।

हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली टीम इंडिया ने आईसीसी वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 के 6ठे मुकाबले में चिर-प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को 88 रनों से धूल चटाई। टॉस हारकर पहले बैटिंग करने उतरी भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने खूब निराश किया। स्मृति मंधाना से लेकर हरलीन देओल तक हर किसी को अच्छी शुरुआत मिली, मगर कोई भी उसे बड़े स्कोर में तबदील नहीं कर पाया। एक समय ऐसा आया जब 159 के स्कोर पर आधी भारतीय टीम पवेलियन में थी। तब ऐसा लग रहा था कि भारत 200 के आसपास ही सिमट जाएगा, मगर तब ऋचा घोष ने आकर 20 गेंदों पर 35 रनों की धुआंधार पारी खेल टीम को 247 रनों के स्कोर तक पहुंचाया। इस दौरान दीप्ति शर्मा ने भी 33 गेंदों पर 25 रन बनाकर अहम भूमिका निभाई। दीप्ति ने गेंदबाजी में भी कमाल दिखाया और तीन विकेट लिए। हालांकि इन शानदार प्रदर्शन के बावजूद इन दोनों में से किसी को IND vs PAK वुमेंस वर्ल्ड कप मैच में प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड नहीं मिला।

क्रांति गौड़ बनीं प्लेयर ऑफ द मैच IND W vs PAK W वर्ल्ड कप मैच में प्लेयर ऑफ द मैच के अवॉर्ड से क्रांति गौड़ को नवाजा गया। 247 रनों को डिफेंड करते हुए इस गेंदबाज ने अपने 10 ओवर के कोटे में मात्र 20 रन खर्च कर तीन विकेट चटकाए, इस दौरान उन्होंने तीन मेडन ओवर भी डाले। यह तीनों विकेट पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर के थे। क्रांति कि इस कसी हुई गेंदबाजी के दम पर ही भारत शुरुआती क्षणों में पाकिस्तान पर दबाव डाल पाया और रनचेज के दौरान पाकिस्तान पर लगाम कसी रखी।

क्रांति गौड़ ने पाकिस्तान के खिलाफ 47 डॉट गेंदें फेंकी, जो 2020 के बाद से वनडे मैचों में भारत के किसी भी तेज गेंदबाज द्वारा फेंकी गई सबसे अधिक गेंदें हैं। रेणुका ने 45 डॉट गेंदें फेंकी, जो इस सूची में संयुक्त रूप से तीसरी सबसे अधिक गेंदें हैं।