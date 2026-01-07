वैभव सूर्यवंशी ही नहीं, आरोन जॉर्ज ने भी साउथ अफ्रीका के सामने ठोका शतक; पहली बार किया ये कारनामा

Cricket Logo
Aaron George Century: सलामी बल्लेबाज आरोन जॉर्ज ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ यूथ वनडे सीरीज के तीसरे मैच में शतक जमाया। यह 19 वर्षीय खिलाड़ी का लिस्ट ए में पहला शतक है।

Jan 07, 2026
भारत की अंडर-19 टीम के ओपनर आरोन जॉर्ज का बुधवार को साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीसरे यूथ वनडे मैच में बल्ला रजा। कप्तान वैभव सूर्यवंशी ही नहीं, आरोन ने भी बेनोनी के विलोमूर पार्क में शतक ठोका। आरोन ने 106 गेंदों में 16 चौकों की मदद से 118 रनों की पारी खेली। 19 वर्षीय बल्लेबाज ने लिस्ट ए क्रिकेट में पहली बार सेंचुरी जड़ने का कारनामा अंजाम दिया। वह सीरीज के शुरुआती दो मैचों में सस्ते में पवेलियन लौटे थे। उन्होंने पहले मुकाबले में 5 और दूसरे मैच में 20 रन बनाए।

तीसरे मुकबले में टॉस गंवाकर बैटिंग करने उतरी भारतीय टीम को आरोन और 14 वर्षीय सूर्यवंशी ने दमदार शुरुआत दिलाई। दोनों ने पहले विकेट के लिए 227 रन जोड़े। यह साझेदारी 26वें ओवर में सूर्यवंशी के आउट होने पर टूटी। उन्हें न्टांडो सोनी ने जेसन रोल्स के हाथों कैच कराया। सूर्यवंशी ने 74 गेंदों में 127 रन जुटाए, जिसमें 9 चौके और 10 सिक्स शामिल हैं। उन्होंने 63 गेंदों में 100 का आंकड़ा छुआ था। उन्होंने पिछले मैच में 24 गेंदों में 68 रनों की तूफानी पारी खेली थी।

सूर्यवंशी के जाने के बाद आरोन ने वेदांत त्रिवेदी के साथ मोर्चा संभाला। दोनों ने दूसरे विकेट के लिए 52 रनों की पार्टनरशिप की। आरोन ने 91 गेंदों में 100 रन कंप्लीट किए। उन्होंने फिफ्टी 30 गेंदों में पूरे कर ली थी लेकिन उसके बाद रफ्तार थोड़ी धीमी हो गई। आरोन ने अगले 50 रन जोड़ने के लिए 61 गेंदों का सामना किया। वह 35वें ओवर में जेसन रोल्स का शिकार बने। आरोन ने डैनियल बोसमैन को कैच थमाया। वह जब लौटे तब भारत का स्कोर 279 था।

