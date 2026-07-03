संजू सैमसन ही नहीं, टीम इंडिया के उपकप्तान की भी उड़ी हुई हैं हवाइयां; रन बनाए हैं, मगर...
संजू सैमसन ही नहीं, बल्कि यूके के दौरे पर टीम इंडिया के उपकप्तान की भी हवाइयां उड़ी हुई हैं। उपकप्तान ने तो रन भी बनाए हैं, मगर फिर भी उनके लिए आगे की राह मुश्किल लग रही है। ये कोई और नहीं, बल्कि तिलक वर्मा हैं।
इंग्लैंड के खिलाफ जारी 5 मैचों की T20 इंटरनेशनल सीरीज के दूसरे मुकाबले से पहले अगर कोई भारतीय बल्लेबाज अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा होगा तो वह संजू सैमसन होंगे, लेकिन एक और खिलाड़ी है, जिसके लिए आने वाले मैचों में समस्या कम नहीं हैं। ये खिलाड़ी कोई और नहीं, बल्कि भारत की टी20 टीम के उपकप्तान तिलक वर्मा हैं। सैमसन के बाद तिलक वर्मा पर तलवार लटकी हुई है। उन्होंने तो रन भी बनाए हैं, मगर उनका स्ट्राइक रेट टीम इंडिया के लिए चिंता का विषय बना हुआ है।
संजू सैमसन की खराब फॉर्म तो हर किसी को दिख गई है, क्योंकि आयरलैंड के खिलाफ पहले टी20 मैच में उन्होंने 5 रन बनाए थे, दूसरे मैच में खाता नहीं खुला था और इंग्लैंड में पहले मैच में 7 गेंदों में एक रन बनाकर आउट हो गए। ऐसे में हर कोई इस बात की दलील दे रहा है कि संजू सैमसन की जगह वैभव सूर्यवंशी से ओपनिंग कराई जाए और दूसरे ओपनर उनके साथ अभिषेक शर्मा हों, जो तीन मैचों में तूफानी अंदाज में नजर आए हैं। हालांकि, एक मैच में उनका भी बल्ला नहीं चला था, जो आयरलैंड के खिलाफ दूसरा मैच था।
तिलक वर्मा ने जड़ा है अर्धशतक, मगर…
बात अगर तिलक वर्मा की करें तो उन्होंने पिछले 3 मैचों में एक अर्धशतक जरूर जड़ा है, लेकिन फिर भी उनकी हवाइयां उड़ी हुई हैं। इसके पीछे की वजह है उनकी धीमी पारियां। तिलक वर्मा ने आयरलैंड के खिलाफ दूसरे मैच में 55 रन जरूर बनाए, लेकिन स्ट्राइक रेट 120 से कम का था। पहले मैच में उनके बल्ले से 21 गेंदों में 19 रन आए थे। स्ट्राइक रेट पहले मैच में तो 90 के आसपास था, जबकि इंग्लैंड के खिलाफ पहले मैच में तिलक ने 13 गेंदों में 23 रन बनाए।
आप सोच रहे होंगे कि 3 मैचों में करीब 100 रन बना चुके इस खिलाड़ी से किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन असल मामला है स्ट्राइक रेट का, क्योंकि वे जिस नंबर पर बल्लेबाजी करते हैं, वहां आपको कुछ ही ओवर मिलेंगे और वहां अगर आपने धीमा खेला तो इससे टीम का मोमेंटम खराब होता है। इंग्लैंड के खिलाफ पहले मैच में नंबर 5 पर उतरे तिलक वर्मा ने 13 गेंदों में सिर्फ 13 रन बनाए। उसी मैच में शिवम दुबे ने नंबर 6 पर 21 गेंदों में 42 रन जड़ दिए। इससे पता चलता है कि पिच खराब नहीं, बल्कि इंटेंट की कमी उनमें थी और इसी वजह से उन्हें ड्रॉप भी किया जा सकता है, भले ही वह टीम के वाइस कैप्टन हैं।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
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