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संजू सैमसन ही नहीं, टीम इंडिया के उपकप्तान की भी उड़ी हुई हैं हवाइयां; रन बनाए हैं, मगर...

Vikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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संजू सैमसन ही नहीं, बल्कि यूके के दौरे पर टीम इंडिया के उपकप्तान की भी हवाइयां उड़ी हुई हैं। उपकप्तान ने तो रन भी बनाए हैं, मगर फिर भी उनके लिए आगे की राह मुश्किल लग रही है। ये कोई और नहीं, बल्कि तिलक वर्मा हैं।

संजू सैमसन ही नहीं, टीम इंडिया के उपकप्तान की भी उड़ी हुई हैं हवाइयां; रन बनाए हैं, मगर...

इंग्लैंड के खिलाफ जारी 5 मैचों की T20 इंटरनेशनल सीरीज के दूसरे मुकाबले से पहले अगर कोई भारतीय बल्लेबाज अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा होगा तो वह संजू सैमसन होंगे, लेकिन एक और खिलाड़ी है, जिसके लिए आने वाले मैचों में समस्या कम नहीं हैं। ये खिलाड़ी कोई और नहीं, बल्कि भारत की टी20 टीम के उपकप्तान तिलक वर्मा हैं। सैमसन के बाद तिलक वर्मा पर तलवार लटकी हुई है। उन्होंने तो रन भी बनाए हैं, मगर उनका स्ट्राइक रेट टीम इंडिया के लिए चिंता का विषय बना हुआ है।

संजू सैमसन की खराब फॉर्म तो हर किसी को दिख गई है, क्योंकि आयरलैंड के खिलाफ पहले टी20 मैच में उन्होंने 5 रन बनाए थे, दूसरे मैच में खाता नहीं खुला था और इंग्लैंड में पहले मैच में 7 गेंदों में एक रन बनाकर आउट हो गए। ऐसे में हर कोई इस बात की दलील दे रहा है कि संजू सैमसन की जगह वैभव सूर्यवंशी से ओपनिंग कराई जाए और दूसरे ओपनर उनके साथ अभिषेक शर्मा हों, जो तीन मैचों में तूफानी अंदाज में नजर आए हैं। हालांकि, एक मैच में उनका भी बल्ला नहीं चला था, जो आयरलैंड के खिलाफ दूसरा मैच था।

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तिलक वर्मा ने जड़ा है अर्धशतक, मगर…

बात अगर तिलक वर्मा की करें तो उन्होंने पिछले 3 मैचों में एक अर्धशतक जरूर जड़ा है, लेकिन फिर भी उनकी हवाइयां उड़ी हुई हैं। इसके पीछे की वजह है उनकी धीमी पारियां। तिलक वर्मा ने आयरलैंड के खिलाफ दूसरे मैच में 55 रन जरूर बनाए, लेकिन स्ट्राइक रेट 120 से कम का था। पहले मैच में उनके बल्ले से 21 गेंदों में 19 रन आए थे। स्ट्राइक रेट पहले मैच में तो 90 के आसपास था, जबकि इंग्लैंड के खिलाफ पहले मैच में तिलक ने 13 गेंदों में 23 रन बनाए।

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आप सोच रहे होंगे कि 3 मैचों में करीब 100 रन बना चुके इस खिलाड़ी से किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन असल मामला है स्ट्राइक रेट का, क्योंकि वे जिस नंबर पर बल्लेबाजी करते हैं, वहां आपको कुछ ही ओवर मिलेंगे और वहां अगर आपने धीमा खेला तो इससे टीम का मोमेंटम खराब होता है। इंग्लैंड के खिलाफ पहले मैच में नंबर 5 पर उतरे तिलक वर्मा ने 13 गेंदों में सिर्फ 13 रन बनाए। उसी मैच में शिवम दुबे ने नंबर 6 पर 21 गेंदों में 42 रन जड़ दिए। इससे पता चलता है कि पिच खराब नहीं, बल्कि इंटेंट की कमी उनमें थी और इसी वजह से उन्हें ड्रॉप भी किया जा सकता है, भले ही वह टीम के वाइस कैप्टन हैं।

Vikash Gaur

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Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


संक्षिप्त विवरण:

विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।


ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल


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विकाश का मानना है कि खेल पत्रकारिता केवल स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खिलाड़ियों के संघर्ष, खेल की रणनीति और डेटा के पीछे छिपी कहानी को पाठकों तक पहुंचाने का माध्यम है। लाइव हिन्दुस्तान में अपनी भूमिका में वह सुनिश्चित करते हैं कि खेल की खबरें सटीक, तेज और निष्पक्ष हों, जिससे पाठकों को एक संपूर्ण अनुभव मिल सके।


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