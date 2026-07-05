रवि बिश्नोई ही नहीं, ये गेंदबाज भी है भारत की हार का गुनहगार; एक ओवर में खर्च किए 27 रन
इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टी20 में रवि बिश्नोई ही नहीं सिर्फ भारत की हार के कारण थे। बल्कि अर्शदीप सिंह का भी इसमें योगदान था। बिश्नोई ने जहां 17वें ओवर से 29 रन खर्च किए, वहीं अर्शदीप उनसे पहले 27 रन खर्च कर चुके थे।
जैकब बेथल की 76 रनों की धुआंधार पारी के दम पर इंग्लैंड ने दूसरे टी20 में भारत को 4 विकेट से हराकर 5 मैच की टी20 सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाई। सीरीज का पहला मैच बारिश की भेंट चढ़ा था। इस मैच में हर कोई स्पिनर रवि बिश्नोई को हार का गुनहगारबता रहा है। बिश्नोई ने 17वें ओवर में दो नो बॉल डाली, इस ओवर में इंग्लैंड ने 29 रन बटौरकर मैच को पूरी तरह से अपनी गिरफ्त में ले लिया। बिश्नोई के इसी ओवर की वजह से इंग्लैंड 19वें ओवर में ही मैच खत्म करने में कामयाब रहा। लेकिन क्या आप जानते हैं, इसी पारी के दौरान एक और भारतीय गेंदबाज था जिसने 27 रन खर्च किए थे।
अर्शदीप सिंह भी हैं भारत की हार के गुनहगार
जी हां, इस गेंदबाज का नाम अर्शदीप सिंह है। अपने स्पेल के पहले ओवर में 1 रन खर्च कर दो विकेट चटकाने वाले अर्शदीप ने दूसरे ओवर में 27 रन खर्च किए थे। यह उस समय किसी भारतीय द्वारा T20I में एक ओवर खर्च किए गए संयुक्त रूप से तीसरे सबसे ज्यादा रन थे, हालांकि मैच खत्म होते-होते रवि बिश्नोई उनसे आगे निकल गए।
अर्शदीप सिंह ने पारी के तीसरे ओवर में यह 27 रन खर्च किए, जिसमें इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने उन्हें दो चौके और तीन छक्के लगाए। यह पारी की शुरुआत थी जिस वजह से अर्शदीप सिंह की ज्यादा बात नहीं हो रही है।
T20I में एक ओवर में सबसे ज्यादा रन खर्च करने वाले भारतीय गेंदबाज
34 - शिवम दुबे बनाम न्यूजीलैंड (2020)
32 - स्टुअर्ट बिन्नी बनाम वेस्टइंडीज (2016)
29 - रवि बिश्नोई बनाम इंग्लैंड (2026)*
27 - अर्शदीप सिंह बनाम इंग्लैंड (2026)
26 - सुरेश रैना बनाम साउथ अफ्रीका (2012)
26 - हार्दिक पांड्या बनाम साउथ अफ्रीका (2024)
रवि बिश्नोई के नाम अनचाहा रिकॉर्ड
रवि बिश्नोई ने इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टी20 के 17वें ओवर में दो नो बॉल के साथ इस मैच में कुल 3 नो बॉल डाली। इसी के साथ वह फुल मेंबर टीम के पहले ऐसे स्पिन गेंदबाज बन गए हैं जिसने एक टी20 मैच में इतनी नो बॉल डाली हो। बिश्नोई का यह प्रदर्शन देखकर लगता है कि उन्हें अगले ही मैच में ड्रॉप कर दिया जाएगा।
बिश्नोई ने अपने 4 ओवर के कोटे में बिना कोई विकेट लिए 60 रन खर्च किए।
वहीं अर्शदीप सिंह ने 4 ओवर में 3 विकेट लेकर 40 रन लुटाए।
बता दें, भारत बनाम इंग्लैंड तीसरा टी20 7 जुलाई को ट्रेंट ब्रिज के नॉटिंघम मैदान पर खेला जाएगा।
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें