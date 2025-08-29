Not only a great batsman but also a leader pacer Prince Yadav told how Rishabh Pant s mantra increased his confidence लाजवाब बैटर ही नहीं, लीडर भी! तेज गेंदबाज ने बताया कैसे ऋषभ पंत के मंत्र से खुद पर बढ़ा भरोसा, Cricket Hindi News - Hindustan
लाजवाब बैटर ही नहीं, लीडर भी! तेज गेंदबाज ने बताया कैसे ऋषभ पंत के मंत्र से खुद पर बढ़ा भरोसा

विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर तो ऋषभ पंत का कोई सानी ही नहीं है लेकिन वह एक लीडर के तौर पर भी खुद को निखार रहे हैं। लखनऊ सुपर जॉइंट्स का कप्तान रहते हुए उन्होंने साथी खिलाड़ियों पर बहुत ही सकारात्मक छाप छोड़ी है। युवा तेज गेंदबाज प्रिंस यादव ने बताया है कि कैसे उन्हें पंत के शब्दों से प्रेरणा मिली। 

Chandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीFri, 29 Aug 2025 09:08 AM
ऋषभ पंत इतने धाकड़ विकेटकीपर बल्लेबाज हैं कि युवा टैलेंट उनसे प्रेरणा लेंगे ही। लेकिन वह सिर्फ बल्लेबाजों के लिए प्रेरणा नहीं हैं। उनके अंदर गेंदबाजों में भी भरोसा पैदा करने की क्षमता है। वह एक लीडर के तौर पर भी टीम के सदस्यों में आत्मविश्वास भरने की क्षमता रखते हैं। लखनऊ सुपर जॉइंट्स के तेज गेंदबाज प्रिंस यादव तो उनके कायल हैं। पंत ने उन्हें कुछ ऐसा मंत्र दिया है कि यादव में अब भरोसा है कि प्रेशर चाहे जितना बड़ा हो, वो उसे सोख सकते हैं और दबाव में और भी ज्यादा निखर सकते हैं। यादव दिल्ली प्रीमियर लीग के पहले सीजन में चमकने के बाद इस साल आईपीएल में भी डेब्यू किया था।

युवा तेज गेंदबाज को पंत ने जो सीख दी है, उससे उनका आत्मविश्वास और बढ़ा है। वह प्रेरित हुए हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया से बातचीत में उन्होंने कहा, 'ऋषभ पंत ने मेरा हमेशा मार्गदर्शन किया। वह दबाव वाली परिस्थितियों में मुझसे अकसर कहते थे, तुम्हें कभी भी दबाव को खुद के ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। तुम्हें उससे निकलने का रास्ता ढूंढना ही होगा। जितनी जल्दी तुम दबाव से निपटना सीखोगे, उतनी ही तेजी से तुम आगे बढ़ोगे।'

दिल्ली के 23 साल के प्रिंस यादव आईपीएल 2025 में लखनऊ सुपर जॉइंट्स की तरफ से 6 मैच खेले। आईपीएल में उनका पहला विकेट ट्रेविस हेड का था। उन्होंने सटीक यॉर्कर से सनराइजर्स हैदराबाद के खतरनाक ओपनर के स्टंप उड़ा दिए थे।

यादव ने पंत को लेकर कहा, 'जब भी मुझे कुछ शंका होती है या किसी भी समय दबाव महसूस होता है तो मैं उनसे बात करता हूं और वह भी तुरंत मेरी मदद करते हैं। उन्हें पता है कि पलटकर वापसी कैसे करते हैं। जब वह परफॉर्म नहीं कर रहे थे तब भी उन्होंने टीम या खुद पर उसका असर नहीं दिखने दिया। वह हर किसी से वही पुरानी वाली बॉन्डिंग, वहीं ऊर्जा रखते थे और हमेशा सकारात्मक रहे।'

प्रिंस ने कहा कि वह दक्षिण अफ्रीका के महान गेंदबाज डेल स्टेन से भी प्रेरणा लेते हैं। उन्होंने कहा, 'जब मैं बहुत छोटा था तब मेरे पसंदीदा गेंदबाज थे ब्रेट ली। लेकिन बाद में डेल स्टेन मेरे आदर्श हो गए। मुझे उनकी आक्रामकता पसंद थी। मैं उनसे मिला तो नहीं हूं लेकिन किसी न किसी दिन उनसे मिलना और गेंदबाजी के टिप्स लेना जरूर चाहूंगा।'