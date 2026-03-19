अगला धोनी नहीं, वह खुद में खास सिर्फ और सिर्फ संजू सैमसन है; जब गंभीर ने काटी थी शशि थरूर की बात

इंडियन क्रिकेट टीम के हेड कोच गौतम गंभीर ने एक बार कांग्रेस सांसद शशि थरूर की एक बात को ऐसे काटा था कि सांसद को अब भी वो याद है। बात ये थी कि थरूर ने गंभीर से बातचीत में सैमसन की तारीफ में कहा था कि ये खिलाड़ी अगला धोनी बनेगा। इस पर गंभीर ने कहा था कि संजू खुद में खास है, वह सिर्फ और सिर्फ संजू है।

इंडियन क्रिकेट टीम के हेड कोच गौतम गंभीर ने एक बार कांग्रेस सांसद शशि थरूर की एक बात को ऐसे काटा था कि सांसद को अब भी वो याद है। बात ये थी कि थरूर ने गंभीर से बातचीत में संजू सैमसन की तारीफ में कहा था कि ये खिलाड़ी अगला धोनी बनेगा। इतना कहने की देरी थी कि भारतीय कोच ने तुरंत उनकी बात को काटते हुए कह दिया संजू को धोनी बनने की जरूरत नहीं है। वह सिर्फ और सिर्फ संजू सैमसन है, खुद में खास। शशि थरूर ने पीटीआई वीडियो को दिए इंटरव्यू में गंभीर के साथ हुई उस बातचीत को याद किया है।

शशि थरूर संजू सैमसन के तगड़े फैन हैं। वह संजू को तबसे नोटिस कर रहे हैं जब वह क्लब क्रिकेट खेल रहे थे। अब तो संजू सैमसन भारतीय क्रिकेट के सुपर स्टार हैं। टी20 विश्व कप 2026 के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे सैमसन ने वर्चुअल क्वार्टरफाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल में क्रमशः नाबाद 97 रन, 89 और 89 रनों की यादगार पारियां खेली थी। थरूर ने कहा कि उन्हें संजू की उपलब्धियों पर फक्र है।

कांग्रेस सांसद ने कहा, 'मैं असल में उससे (संजू सैमसन) तब मिला था जब वह 14 साल का था, वह एक युवा क्लब क्रिकेटर था। वह देखने में भले ही दुबला-पतला लगता था, लेकिन उसका शरीर काफी गठीला था। उसमें जबरदस्त प्रतिभा थी। वह उस समय से ही विकेटकीपिंग और बल्लेबाजी दोनों कर रहा था।'

उन्होंने कहा, 'मैंने उससे (सैमसन से) कहा था कि वह अगला धोनी बनेगा। वर्षों बाद जब मैंने उस टिप्पणी की बात की तो मेरे दोस्त गौतम गंभीर ने कहा, 'नहीं, नहीं, उसे अगला धोनी बनने की जरूरत नहीं है, वह खुद में खास, सिर्फ और सिर्फ संजू सैमसन होगा।' और वह बिल्कुल वैसा ही साबित हुआ है।'

तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस सांसद ने कहा,'जब मैं उसके साथ दुख-सुख में, कठिन समय में था तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि अगर वह खुद को संभाल सके तो सब कुछ वापस आ जाएगा। उसमें प्रतिभा हमेशा से मौजूद थी।'

हाल में संपन्न हुए टी20 विश्व कप में वेस्टइंडीज के खिलाफ करो या मरो वाले सुपर-8 मुकाबले में संजू सैमसन एक छोर से खूंटा गाड़कर भारत को जिताकर ही लौटे थे। टी20 विश्व कप इतिहास में भारत के सबसे बड़े सफल रनचेज का रिकॉर्ड बनाते हुए सैमसन ने नाबाद 97 रन की पारी खेली। उस मैच को याद करते हुए थरूर ने कहा, 'मुझे लगता है कि वेस्टइंडीज के खिलाफ मैच में जब उसने खेलना शुरू किया तो मैंने उसकी आंखों में कुछ ऐसा देखा कि मैंने उसी पल कह दिया- यह लड़का आज आउट नहीं होने वाला।'

थरूर ने आगे कहा, 'बाद में मैंने उन्हें यह बताया भी। क्योंकि मैं टीवी पर देख रहा था। आप उनकी आंखों में, उनके चेहरे पर वह आत्मविश्वास देख सकते थे। उन्होंने 97 रन बनाकर नाबाद पारी खेली। वह उस मैच में आउट ही नहीं हुए।'

शशि थरूर ने हाल ही में अपने लिखे आर्टिकल में भी गौतम गंभीर से उस बातचीत का जिक्र किया था जिसमें भारतीय कोच ने कहा था कि संजू सैमसन को धोनी बनने की जरूरत नहीं है। उसी आर्टिकल में थरूर ने ये भी खुलासा किया था कि कैसे एक बार उन्होंने संजू सैमसन की मदद की थी।