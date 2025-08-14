Not Mumbai Prithvi Shaw included in Maharashtra squad for Buchi Babu tournament Squad announced Ruturaj Gaikwad मुंबई नहीं…पृथ्वी शॉ इस नई टीम के साथ खेलेंगे घरेलू टूर्नामेंट; हुआ स्क्वॉड का ऐलान, Cricket Hindi News - Hindustan
मुंबई नहीं…पृथ्वी शॉ इस नई टीम के साथ खेलेंगे घरेलू टूर्नामेंट; हुआ स्क्वॉड का ऐलान

पृथ्वी शॉ अपने करियर में पहली बार महाराष्ट्र की टीम से घरेलू क्रिकेट खेलते हए नजर आएंगे। गुरुवार यानी 14 अगस्त को अखिल भारतीय बुची बाबू आमंत्रण टूर्नामेंट के लिए महाराष्ट्र की 17 सदस्यीय टीम का ऐलान हो गया है।

Lokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीThu, 14 Aug 2025 05:08 PM
मुंबई का साथ छोड़ने वाले पृथ्वी शॉ अपने करियर में पहली बार महाराष्ट्र की टीम से घरेलू क्रिकेट खेलते हए नजर आएंगे। गुरुवार यानी 14 अगस्त को अखिल भारतीय बुची बाबू आमंत्रण टूर्नामेंट के लिए महाराष्ट्र की 17 सदस्यीय टीम का ऐलान हो गया है। महाराष्ट्र की इस टीम का हिस्सा ऋतुराज गायकवाड़ भी होंगे, मगर वह उन्हें कप्तानी नहीं मिली है। इस टूर्नामेंट में टीम की कप्तानी अंकित बवाने करते हुए नजर आएंगे। बता दें, अखिल भारतीय बुची बाबू आमंत्रण टूर्नामेंट 18 अगस्त से 9 सितंबर तक चेन्नई में खेला जाएगा।

पृथ्वी शॉ का यह महाराष्ट्र के लिए पहला टूर्नामेंट है। पिछले सीजन में मुंबई के साथ खराब प्रदर्शन के बाद, घरेलू दिग्गजों द्वारा फिटनेस और अनुशासन के आधार पर टीम से बाहर किए जाने के बाद, 25 वर्षीय यह खिलाड़ी एक नई शुरुआत करने के लिए उत्सुक होगा।

गायकवाड़, जिन्होंने इंग्लैंड में राष्ट्रीय टीम की टेस्ट सीरीज से पहले भारत ए और भारत के बीच अभ्यास मैचों में भाग लिया था, भी अपनी छाप छोड़ने के लिए उत्सुक होंगे। हालांकि, गायकवाड़ और विकेटकीपर सौरभ नवले, दोनों के एक मैच खेलने के बाद ही चले जाने की उम्मीद है क्योंकि उन्हें दलीप ट्रॉफी के लिए बेंगलुरु में वेस्ट जोन टीम से जुड़ना होगा।

वेस्ट जोन को सीधे सेमीफाइनल में प्रवेश मिला है और वह अपना पहला मैच 4 सितंबर को खेलेगा।

टीम: अंकित बावने (कप्तान), रुतुराज गायकवाड़, पृथ्वी शॉ, सिद्धेश वीर, सचिन धास, अर्शिन कुलकर्णी, हर्षल काटे, सिद्धार्थ म्हात्रे, सौरभ नवले (विकेटकीपर), मंदार भंडारी (विकेटकीपर), रामकृष्ण घोष, मुकेश चौधरी, प्रदीप दाधे, विक्की ओस्तवाल, हितेश वालुंज, प्रशांत सोलंकी, राजवर्धन हंगरगेकर।

