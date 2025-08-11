एमएस धोनी या मार्क बाउचर नहीं, अजहरुद्दीन की नजर में कौन है दुनिया का नंबर-1 विकेटकीपर?

पूर्व भारतीय कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन की नजर में एमएस धोनी या मार्क बाउचर दुनिया के नंबर-1 विकेटकीपर नहीं हैं। अजहरुद्दीन ने 1983 वर्ल्ड कप विजेता टीम के विकेटकीपर की शान में कसीदा पढ़ा है।

एमएस धोनी और मार्क बाउचर का शुमार दुनिया के सबसे शानदार विकेटकीपर्स में होता है। दोनों ने अपने करियर में सफलता की नई ऊंचाइयों को छुआ। हालांकि, पूर्व भारतीय कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन की नजर में धोनी या मार्क बाउचर नंबर-1 विकेटकीपर नहीं हैं। वह दुनिया का नंबर-1 विकेटकीपर सैयद किरमानी को मानते हैं, जो 1983 वर्ल्ड कप विजेता टीम का हिस्सा रहे। अजहरुद्दीन ने तेलंगाना में किरमानी की आत्मकथा के विमोचन के अवसर पर पूर्व विकेटकीपर की शान में कसीदा पढ़ा। किरमानी की आत्मकथा का नाम 'स्टम्प्ड'है।

भारत के लिए 99 टेस्ट और 334 वनडे खेलने वाले अजहरुद्दीन ने एएनआई से कहा, “वह (सैयद किरमानी) दुनिया के नंबर-1 विकेटकीपर हैं। ऐसा विकेटकीपर कभी पैदा ही नहीं हुआ। चार स्पिनरों के साथ विकेटकीपिंग करना उनके लिए आसान नहीं था। 1983 वर्ल्ड कप में उन्होंने कई अच्छे कैच लपके। यहाँ तक कि जिस मैच में कपिल देव ने जिम्बाब्वे के खिलाफ 175 रन बनाए थे, उसमें भी किरमानी ने 24 रनों की अहम पारी खेली। आज इस कार्यक्रम में आकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। ईश्वर उन्हें दीर्घायु प्रदान करे। लोगों को भी यह किताब पढ़नी चाहिए और इसका आनंद लेना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि यह सफल होगी।”

किरमानी ने 1976-86 तक 88 टेस्ट और 49 वनडे मैच खेले। उन्होंने टेस्ट में 124 पारियों में 27.04 की औसत से 2759 रन बनाए, जिसमें दो शतक और 12 अर्द्धशतक शामिल हैं। उन्होंने 160 कैच लिए और 38 स्टंपिंग कीं। किरमानी ने वनडे में 31 पारियों में 20.72 की औसत से 373 रन बनाए, जिसमें उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर नाबाद 48 रहा। उन्होंने वनडे में 27 कैच लिए और 9 स्टंपिंग कीं। उन्होंने 1983 वर्ल्ड कप में 14 शिकार किए, जिनमें 12 कैच और दो स्टंपिंग थे। वह टूर्नामेंट में दूसरे सर्वश्रेष्ठ विकेटकीपर थे। उनसे आगे वेस्टइंडीज के जेफ डुजॉन (16 शिकार) थे।