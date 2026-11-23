केएल राहुल या ऋषभ पंत नहीं, न्यूजीलैंड का खिलाड़ी बना प्लेयर ऑफ द मैच; बनाए 200 से ज्यादा रन
वेलिंगटन टेस्ट में 2 भारतीयों ने शतक जड़े, 4 ने फिफ्टी बनाई, जिसके दम पर भारत 720 रन बनाने में कामयाब रहा। मगर इसके बावजूद प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड न्यूजीलैंड के खिलाड़ी को दिया गया।
भारत बनाम न्यूजीलैंड पहला टेस्ट ड्रॉ पर समाप्त हुआ। आखिरी दिन टीम इंडिया को 8 विकेट की दरकार थी, मगर भारतीय गेंदबाज असफल हुए। डेरिल मिचेल और ग्लेन फिलिप्स की साझेदारी ने भारत को समय से पहले मैच ड्रॉ करने पर मजबूर किया। न्यूजीलैंड के 368 रनों के सामने भारत ने इस मैच में 720 रन बनाए। केएल राहुल और ऋषभ पंत ने शतकीय पारी खेली, वहीं यशस्वी जायसवाल, देवदत्त पडिक्कल, शुभमन गिल और ध्रुव जुरेल ने अर्धशतक जड़े। हालांकि इसके बावजूद किसी भारतीय को प्लेयर ऑफ द मैच के अवॉर्ड से नहीं नवाजा गया। वेलिंगटन टेस्ट का प्लेयर ऑफ द मैच न्यूजीलैंड के खिलाड़ी को चुना गया।
हेनरी निकल्स बने प्लेयर ऑफ द मैच
इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड पहले टेस्ट के प्लेयर ऑफ द मैच मेजबान टीम के बल्लेबाज हेनरी निकल्स रहे, जिन्होंने इस मैच में 200 से अधिक रन बनाए। भारत के खिलाफ पहली पारी में जब न्यूजीलैंड की आधी टीम 70 रन पर पवेलियन में थी, तब निकल्स ने ग्लेन फिलिप्स के साथ डबल सेंचुरी पार्टनरशिप कर टीम को बड़े स्कोर की राह दिखाई। न्यूजीलैंड की पूरी टीम 368 रनों पर ढेर हो गई थी, मगर हेनरी निकल्स अंत तक नाबाद रहे। उन्होंने पहली पारी में 335 गेंदों का सामना करते हुए 21 चौकों की मदद से नाबाद 175 रन बनाए। इसके बाद दूसरी पारी में उन्होंने 59 गेंदों पर 3 चौकों की मदद से 31 रनों की पारी खेली। वेलिंगटन टेस्ट में 206 रन बनाने के लिए हेनरी निकल्स को प्लेयर ऑफ द मैच के अवॉर्ड से नवाजा गया।
केएल राहुल ने इस मैच में 136 तो ऋषभ पंत ने 128 रनों की पारी खेली। वहीं न्यूजीलैंड के ग्लेन फिलिप्स जिन्होंने पहली पारी में शतक जड़ते हुए 118 रन बनाए थे, वह दूसरी इनिंग में 26 रन बनाकर नाबाद रहे। फिलिप्स ने पहले टेस्ट में कुल 144 रन बनाए।
कैसा रहा IND vs NZ पहला टेस्ट
टॉस हारकर पहले बैटिंग करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम ने 368 रन बोर्ड पर लगाए। मैच की शुरुआत भारत के लिए शानदार रही थी। 70 रन पर भारत ने मेजबान टीम के 5 बल्लेबाज आउट कर दिए थे। मगर इसके बाद हेनरी निकल्स और ग्लेन फिलिप्स ने डबल सेंचुरी पार्टनरशिप कर टीम को मुश्किल से निकालना। निकल्स अंत तक 175 रन बनाकर नाबाद रहे, वहीं फिलिप्स ने 118 रन बनाए। इसके जवाब में भारत ने पहली पारी में 720 रन बना दिए। टीम इंडिया ने 9 विकेट गिरने के बाद पारी घोषित की। केएल राहुल ने 136 तो ऋषभ पंत ने 128 धूप की पारी खेली। इसके अलावा यशस्वी जायसवाल, देवदत्त पडिक्कल, शुभमन गिल और ध्रुव जुरेल ने साक्ष्य पारी खेली।
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें