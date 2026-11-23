वेलिंगटन टेस्ट में 2 भारतीयों ने शतक जड़े, 4 ने फिफ्टी बनाई, जिसके दम पर भारत 720 रन बनाने में कामयाब रहा। मगर इसके बावजूद प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड न्यूजीलैंड के खिलाड़ी को दिया गया।

भारत बनाम न्यूजीलैंड पहला टेस्ट ड्रॉ पर समाप्त हुआ। आखिरी दिन टीम इंडिया को 8 विकेट की दरकार थी, मगर भारतीय गेंदबाज असफल हुए। डेरिल मिचेल और ग्लेन फिलिप्स की साझेदारी ने भारत को समय से पहले मैच ड्रॉ करने पर मजबूर किया। न्यूजीलैंड के 368 रनों के सामने भारत ने इस मैच में 720 रन बनाए। केएल राहुल और ऋषभ पंत ने शतकीय पारी खेली, वहीं यशस्वी जायसवाल, देवदत्त पडिक्कल, शुभमन गिल और ध्रुव जुरेल ने अर्धशतक जड़े। हालांकि इसके बावजूद किसी भारतीय को प्लेयर ऑफ द मैच के अवॉर्ड से नहीं नवाजा गया। वेलिंगटन टेस्ट का प्लेयर ऑफ द मैच न्यूजीलैंड के खिलाड़ी को चुना गया।

हेनरी निकल्स बने प्लेयर ऑफ द मैच इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड पहले टेस्ट के प्लेयर ऑफ द मैच मेजबान टीम के बल्लेबाज हेनरी निकल्स रहे, जिन्होंने इस मैच में 200 से अधिक रन बनाए। भारत के खिलाफ पहली पारी में जब न्यूजीलैंड की आधी टीम 70 रन पर पवेलियन में थी, तब निकल्स ने ग्लेन फिलिप्स के साथ डबल सेंचुरी पार्टनरशिप कर टीम को बड़े स्कोर की राह दिखाई। न्यूजीलैंड की पूरी टीम 368 रनों पर ढेर हो गई थी, मगर हेनरी निकल्स अंत तक नाबाद रहे। उन्होंने पहली पारी में 335 गेंदों का सामना करते हुए 21 चौकों की मदद से नाबाद 175 रन बनाए। इसके बाद दूसरी पारी में उन्होंने 59 गेंदों पर 3 चौकों की मदद से 31 रनों की पारी खेली। वेलिंगटन टेस्ट में 206 रन बनाने के लिए हेनरी निकल्स को प्लेयर ऑफ द मैच के अवॉर्ड से नवाजा गया।

केएल राहुल ने इस मैच में 136 तो ऋषभ पंत ने 128 रनों की पारी खेली। वहीं न्यूजीलैंड के ग्लेन फिलिप्स जिन्होंने पहली पारी में शतक जड़ते हुए 118 रन बनाए थे, वह दूसरी इनिंग में 26 रन बनाकर नाबाद रहे। फिलिप्स ने पहले टेस्ट में कुल 144 रन बनाए।