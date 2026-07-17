कौन लेगा रोहित शर्मा की जगह? यशस्वी जायसवाल ही नहीं ये 4 प्लेयर भी हैं दावेदार
रोहित शर्मा को रिप्लेस करने के लिए सिर्फ यशस्वी जायसवाल ही नहीं, बल्कि ईशान किशन, ऋतुराज गायकवाड़, देवदत्त पडिक्कल और साई सुदर्शन जैसे नामों की भी चर्चा है।
मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से 16 जुलाई से यह खबरें चल रही हैं कि रोहित शर्मा के करियर का द इंड हो चुका है। उन्हें चयनकर्ताओं ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि आप 2027 वनडे विश्व कप की प्लानिंग का हिस्सा नहीं रह गए हैं। इस खबर के सामने आने के बाद तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं क्रिकेट पंडितों और प्रशंसकों की तरफ से सामने आ रही हैं। कहा जा रहा है कि लॉर्ड्स में 19 जून को भारत और इंग्लैंड के बीच खेला जाने वाला तीसरा वनडे मैच रोहित शर्मा के करियर का आखिरी मैच साबित हो सकता है। ऐसे में सवाल उठता है कि अब रोहित शर्मा की जगह कौन ले सकता है। इसका कोई सीधा जवाब तो नहीं है, लेकिन कुछ संवाभित दावेदारों के नाम सामने आ रहे हैं, जिनमें यशस्वी जायसवाल सबसे आगे हैं।
यशस्वी के अलावा, ईशान और ऋतु भी लिस्ट में
यशस्वी जायसवाल ने भारत के लिए हाल ही में कुछ वनडे मैच खेले हैं, जिनमें उनके दो शतक भी हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में यह सामने आया है कि सिलेक्टर्स 2027 वनडे विश्व कप को ध्यान में रखते हुए यशस्वी जायसवाल को मौका देना चाहते हैं ताकि उनकी विश्व कप से पहले अच्छे से पूर्व तैयारी हो सके। जायसवाल में तीनों फॉर्मेट खेलने और खासकर वनडे और टेस्ट क्रिकेट में भारत का स्थायी ओपनर बनने की छवि भी साफ देखी जा रही है। हालांकि, रोहित शर्मा के ओपनिंग स्लॉट के लिए सिर्फ यशस्वी जायसवाल ही दावेदार नहीं है। हाल ही में भारतीय टीम ने विराट कोहली की अनुपस्थिति में अफगानिस्तान के खिलाफ हुई वनडे सीरीज में ईशान किशन को तीन नंबर पर ट्राई किया था। उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की थी और शतक बनाया था। ऐसे में जब विराट की वापसी हुई है और रोहित की जगह ओपनिंग स्लॉट खाली होता है तो ईशान किशन भी जायसवाल के बाद दूसरे दावेदार हो सकते हैं। ईशान- जायसवाल के अलावा ऋतुराज गायकवाड़ को भी वनडे में मौका दिया जा रहा है और उनका प्रदर्शन भी बेहतर है। इसलिए वे भी रोहित शर्मा के स्लॉट को कवर करने के दावेदार हो सकते हैं।
पडिक्कल और साई सुदर्शन की भी चर्चा
देवदत्त पडिक्कल ने घरेलू क्रिकेट और आईपीएल में लगातार बेहतर प्रदर्शन किया है। उन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में कमाल की फॉर्म दिखाई थी। आईपीएल में भी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू की ओर से खेलते हुए शानदार नजर आए थे। ऐसे में इस नाम को भी कंसीडर किया जा सकता है। हालांकि, इसकी संभावना ऊपर के तीन नामों की तुलना में कम नजर आती है। रोहित शर्मा की जगह को भरने के लिए दावेदारों में साई सुदर्शन का नाम भी चर्चा में है। सुदर्शन आईपीएल में लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने घरेलू क्रिकेट में भी अच्छी बल्लेबाजी की है और भारत की टेस्ट टीम का हिस्सा बन चुके हैं। ऐसे में सिलेक्टर्स उनकी तरफ भी देख सकते हैं। इस प्रकार रोहित शर्मा की जगह लेने के लिए सिर्फ यशस्वी जायसवाल ही नहीं, बल्कि ईशान किशन, ऋतुराज गायकवाड़, देवदत्त पडिक्कल और साई सुदर्शन के नाम की भी अनुगूंज सुनाई दे रही है।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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