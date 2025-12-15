Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Not Just Rohit Sharma and Virat Kohli every Team India player will play two VHT matches why did BCCI take this decision
रोहित और विराट ही नहीं, टीम इंडिया का हर प्लेयर खेलेगा दो VHT मैच; BCCI ने क्यों लिया ये फैसला?

रोहित और विराट ही नहीं, टीम इंडिया का हर प्लेयर खेलेगा दो VHT मैच; BCCI ने क्यों लिया ये फैसला?

संक्षेप:

दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा और विराट कोहली विजय हजारे ट्रॉफी (VHT) में खेलते हुए नजर आएंगे। रोहित और विराट ही नहीं, टीम इंडिया का हर प्लेयर इस टूर्नामेंट में कम से कम दो मैच खेलेगा।

Dec 15, 2025 10:50 pm ISTMd.Akram नई दिल्ली, भाषा
share Share
Follow Us on

बीसीसीआई ने भारतीय टीम के मौजूदा खिलाड़ियों के लिए 24 दिसंबर से शुरू हो रही विजय हजारे ट्रॉफी (VHT) में कम से कम दो वनडे मैच खेलना अनिवार्य कर दिया है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आखिरी टी20 मैच (19 दिसंबर) और न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे (11 जनवरी , 2026) के बीच तीन सप्ताह से अधिक का अंतर है और भारतीय क्रिकेट बोर्ड चाहता है कि सभी सीनियर खिलाड़ी घरेलू क्रिकेट खेलें। अजीत अगरकर की अध्यक्षता वाली चयन समिति ने सभी को यह निर्देश दे दिया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

इस साल की शुरुआत में ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज में हार के बाद यह सिफारिश की गई थी। इसमें हर प्रारूप में घरेलू क्रिकेट पर अधिक जोर देने के लिए कहा गया था। विराट कोहली और रोहित शर्मा टूर्नामेंट के लिए अपनी उपलब्धता की सूचना दे चुके हैं। वहीं सीनियर खिलाड़ी शुभमन गिल, जसप्रीत बुमराह, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या और सूर्यकुमार यादव को अपनी अपनी टीमों के लिए कम से कम दो मैच खेलने के लिए कहा जा सकता है।

ये भी पढ़ें:2025 में सबसे ज्यादा ODI छक्के ठोकने वाले 5 प्लेयर, रोहित नहीं; ये अनजान नंबर-1

बीसीसीआई के एक सीनियर अधिकारी ने कहा, ‘‘विजय हजारे ट्रॉफी के छह दौर 24 दिसंबर से खेले जाने हैं। यह खिलाड़ियों और उनके प्रदेश संघों पर निर्भर करता है कि वे कौन से दो दौर खेलना चाहते हैं।’’ उन्होंने कहा, ‘‘किसी को छूट तभी दी जाएगी जब उत्कृष्टता केंद्र से किसी को अनफिट घोषित किया जाता है लेकिन अधिकारियों का मानना है कि दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज के बाद चोट से उबरने के लिए काफी समय होगा।’’

ये भी पढ़ें:2025 में किसने बनाए सबसे ज्यादा वनडे रन? लिस्ट में कोहली से आगे पाकिस्तानी

इस निर्देश से यह धारणा भी टूटेगी कि चयन समिति और हेड कोच गौतम गंभीर सिर्फ कोहली और रोहित का उदाहरण देना चाहते हैं जिन्हें किसी को कुछ साबित नहीं करना है। इस बीच तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को धर्मशाला में तीसरे टी20 से पहले निजी कारणों से घर लौटना पड़ा। विश्वस्त सूत्रों के अनुसार उनके करीबी परिजन को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूत्र ने कहा, ‘‘सब कुछ ठीक रहा तो वह चौथे या पांचवें मैच के लिए लौट सकते हैं।’’

Md.Akram

लेखक के बारे में

Md.Akram
मोहम्मद अकरम, लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। अकरम को पत्रकारिता में 8 साल से ज्यादा का अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं। अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। और पढ़ें
Rohit Sharma Virat Kohli BCCI अन्य..
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |