जितेश शर्मा नहीं…नंबर-5 पर खेले ये खिलाड़ी! इरफान पठान ने चुनी एशिया कप के लिए भारतीय प्लेइंग XI

इरफान पठान ने आगामी एशिया कप 2025 के लिए भारतीय प्लेइंग XI चुनी है। उन्होंने शुभमन गिल के चलते अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन की सफल ओपनिंग जोड़ी को तोड़ा है, हालांकि उन्होंने सैमसन को XI से बाहर नहीं किया है।

एशिया कप 2025 का आगाज 9 सितंबर से होने वाला है, इस टूर्नामेंट के शुरू होने से पहले भारतीय क्रिकेट पंडित प्लेइंग XI को लेकर खूब चर्चा कर रहे है। इस कड़ी में टीम इंडिया के पूर्व हरफनमौला और मौजूदा एक्सपर्ट इरफान पठान ने एशिया कप 2025 के लिए भारतीय प्लेइंग XI का चयन किया है। उन्होंने शुभमन गिल के चलते सफल अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन की जोड़ी को जरूर तोड़ा है, मगर उन्होंने सैमसन को प्लेइंग XI से बाहर नहीं किया। वहीं पठान नंबर-8 के लिए शिवम दुबे और कुलदीप यादव को लेकर कन्फ्यूज दिखे, उन्होंने कहा कि पिच को देखकर ही तय किया जाएगा कि इन दोनों में से किसे मौका मिलना चाहिए।

अपने यूट्यूब चैनल पर भारतीय प्लेइंग XI का चयन करते हुए इरफान पठान ने अभिषेक शर्मा के ओपनिंग पार्टनर के रूप में शुभमन गिल को चुना। पठान ने कहा कि गिल उस काम को दोहरा सकते हैं जो विराट कोहली ने काफी सालों तक भारत के लिए किया।

उन्होंने कहा, “शुभमन गिल वो काम कर सकते हैं जो महान विराट कोहली कई सालों से करते आ रहे हैं। विराट कोहली ने अपने ही अंदाज में क्रिकेट खेला है। उन्होंने लंबी पारियां खेलने की कोशिश की और टी20 क्रिकेट में अपनी राह खुद बनाई। अगर आप छक्के मारने वाले बल्लेबाजों की बात करें, तो वो क्रिस गेल नहीं, विराट कोहली हैं, लेकिन अगर आप उनकी अहमियत देखें, तो टी20 में उनकी काफी अहमियत थी। मैं शुभमन गिल को उसी तरह का खिलाड़ी मानता हूं।”

नंबर-3 व 4 पर उन्होंने मुंबई के दो खिलाड़ी, जिसमें से एक कप्तान भी है, उन्हें चुना। इरफान पठान के अनुसार तिलक वर्मा जो नंबर-3 पर शानदार खेल रहे हैं, टीम इंडिया को उन्हीं के साथ बना रहना चाहिए, वहीं सूर्या को नंबर-4 पर आना चाहिए।

संजू सैमसन को जहां अधिकतर एक्सपर्ट ओपनिंग स्लॉट से बाहर करने के बाद टीम से ही बाहर कर दे रहे हैं, वहीं पठान ने उन्हें नंबर-5 पर खिलाने की सलाह दी है।

पठान की प्लेइंग XI में नंबर-6 पर हार्दिक पांड्या और नंबर-7 पर अक्षर पटेल हैं। वहीं नंबर-8 पर उन्होंने शिवम दुबे या कुलदीप यादव को रखा है। उनका कहना है कि यह पिच पर निर्भर करेगा कि दुबे खेलेंगे या कुलदीप।

वहीं आखिरी तीन स्लॉट के लिए उन्होंने जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह और वरुण चक्रवर्ती जैसे गेंदबाजों को जगह दी है।