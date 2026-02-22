होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
जसप्रीत बुमराह नहीं…इस भारतीय गेंदबाज से खौफ खाए बैठा है साउथ अफ्रीका; डिकॉक बोले- उसका सामना करने के लिए…

Feb 22, 2026 07:07 am ISTLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, अहमदाबाद, भाषा
वरुण चक्रवर्ती साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों के लिये परेशानी का सबब रहे हैं लेकिन सीनियर खिलाड़ी क्विंटोन डिकॉक को उम्मीद है कि उनके युवा साथी खिलाड़ी कुछ नया करने की बजाय सही समय पर अपना स्वाभाविक खेल दिखायेंगे।

वरुण चक्रवर्ती साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों के लिये परेशानी का सबब रहे हैं लेकिन सीनियर खिलाड़ी क्विंटोन डिकॉक को उम्मीद है कि उनके युवा साथी खिलाड़ी कुछ नया करने की बजाय सही समय पर अपना स्वाभाविक खेल दिखायेंगे। चक्रवर्ती ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ आठ टी20 मैचों में 22 विकेट लिये हैं। इसमें दिसंबर में हुई द्विपक्षीय सीरीज में 10 विकेट शामिल है।साउथ अफ्रीका टीम पिछले दो महीने में काफी संतुलित दिखी है और डिकॉक ने कहा कि सभी खिलाड़ियों ने वरुण का सामना करने के लिये अपना होमवर्क कर लिया है।

उन्होंने भारत के खिलाफ सुपर आठ मैच से पहले कहा, ‘’उसका सामना करने के लिए हर किसी का अपना तरीका है। हमारे खिलाड़ियों को अपनी ताकत पर अडिग रहना होगा और सही समय पर अपना स्वाभाविक खेल दिखाना होगा।''

उन्होंने कहा, ‘’वह बहुत अच्छा गेंदबाज है और हमारे खिलाफ उस सीरीज में बेहतरीन गेंदबाजी की। उम्मीद है कि उसके बाद हमारे खिलाड़ियों ने उसका विश्लेषण करके बात की होगी कि उसका सामना कैसे करना है। उम्मीद है कि उनकी रणनीति कारगर साबित होगी।''

अभिषेक शर्मा के तीन मैचों में खाता नहीं खोल पाने के बावजूद डिकॉक ने कहा, ‘’वह दुनिया में नंबर एक टी20 बल्लेबाज है। वह काफी युवा है और नाकामी तो कभी न कभी झेलनी ही होगी। लेकिन नंबर वन होने के कुछ मायने हैं। मुझे यकीन है कि वह टूर्नामेंट में अहम पारी खेलेगा।''

इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका स्क्वॉड

इंडिया स्क्वॉड: अभिषेक शर्मा, ईशान किशन (विकेट कीपर), तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, रिंकू सिंह, वॉशिंगटन सुंदर, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, संजू सैमसन, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, मोहम्मद सिराज

साउथ अफ्रीका स्क्वॉड: एडेन मार्करम (कप्तान), क्विंटन डी कॉक (विकेट कीपर), रयान रिकेल्टन, डेवाल्ड ब्रेविस, ट्रिस्टन स्टब्स, जेसन स्मिथ, जॉर्ज लिंडे, कॉर्बिन बॉश, कगिसो रबाडा, एनरिक नोर्त्जे, क्वेना मफाका, डेविड मिलर, लुंगी एनगिडी, केशव महाराज, मार्को जेनसेन

लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं।

