जसप्रीत बुमराह या संजू सैमसन नहीं…इस खिलाड़ी को मिला ड्रेसिंग रूम में स्पेशल मेडल
इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल मुकाबला जीतने के बाद हर जगह संजू सैमसन और जसप्रीत बुमराह की तारीफ हो रही थी, मगर इन दो खिलाड़ियों के पीछे एक ऐसी परफॉर्मेंस की तारीफ रह गई जिसे भी तारीफ मिलनी चाहिए थे। भारतीय मैनेजमेंट ने इस खिलाड़ी को ड्रेसिंग रूम में स्पेशल मेडल देकर उसकी परफॉर्मेंस को नवाजा है। बता दें, इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में भारत ने संजू सैमसन की 89 रनों की पारी के दम पर 254 का टारगेट रखा, इस स्कोर को डिफेंड करने में जसप्रीत बुमराह ने अहम भूमिका निभाई। डेथ ओवर में उनकी कमाल की गेंदबाजी के दम पर भारत ने मैच 7 रनों से जीता।
संजू सैमसन और जसप्रीत बुमराह की तारीफों के बीच हार्दिक पांड्या की परफॉर्मेंस छिप गई। हार्दिक पांड्या ने इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में पहले बल्ले से 12 गेंदों पर धुआंधार अंदाज में 27 रन बनाए। वहीं जब जसप्रीत बुमराह को छोड़कर सभी गेंदबाजों को मार पड़ रही थी, वहां हार्दिक पांड्या ने 4 ओवर के कोटे में 38 रन खर्च कर दो विकेट चटकाए।
हार्दिक पांड्या का वो 19वां ओवर कोई कैसे भूल सकता है, जहां जसप्रीत बुमराह को सपोर्ट करते हुए उन्होंने एक किफायती ओवर डाला था। इस ओवर में उन्होंने सैम कुर्रन का भी विकेट मिला था।
हार्दिक पांड्या को उनकी ऑलराउंड परफॉर्मेंस के लिए ड्रेसिंग रूम में इंपैक्ट प्लेयर के मेडल से नवाजा गया।
हार्दिक पंड्या ने कहा, “मेरा बेटा और माहिका स्टैंड में मुझे देख रहे थे, मुझे अच्छा परफॉर्म करना था और उन्हें दिखाना था कि मैं कटलेट के लिए कितना एन्थ्यूज हूं।”
भारत ने इंग्लैंड को सेमीफाइनल में हराकर खिताबी मुकाबले में जगह बना ली है। टीम इंडिया का यह टी20 वर्ल्ड कप में बैक टू बैक दूसरा फाइनल है। भारत ने 2024 टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में साउथ अफ्रीका को हराकर खिताब पर कब्जा जमाया था। इस बार भारत और खिताब के बीच न्यूजीलैंड की टीम है। न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका को सेमीफाइनल में हराकर यहां पहुंचा है। 8 मार्च को भारत और न्यूजीलैंड के बीच फाइनल अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा।
