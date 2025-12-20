जसप्रीत बुमराह नहीं...ये खिलाड़ी बना IND vs SA टी20 सीरीज में अंतर; कोच इस चीज से हैरान
साउथ अफ्रीका के कोच शुकरी कोरनाड ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए 5वें टी20 के बाद टीम इंडिया के हरफनमौला हार्दिक पांड्या की जमकर तारीफ की है। उनका कहना है कि जसप्रीत बुमराह नहीं हार्दिक पांड्या भारत और साउथ अफ्रीका के बीच अंतर थे। साउथ अफ्रीका को 5वें टी20 में 30 रनों का हार का सामना करना पड़ा। हार्दिक पांड्या ने इस मैच में पहले 16 गेंदों पर तूफानी अर्धशतक ठोका, इसके बाद कुल 25 गेंदों पर 63 रनों की धुआंधार पारी खेली। पांड्या ने डेवाल्ड ब्रेविस के रूप में एक विकेट लिया। हार्दिक पांड्या ने कुछ ऐसी ही पारी साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले टी20 में खेली थी। साउथ अफ्रीका के कोच का मानना है कि हार्दिक पांड्या को प्लेयर ऑफ द सीरीज के अवॉर्ड से नवाजा जाना चाहिए थे।
मैच के बाद शुकरी कोरनाड ने कहा, “अगर मैं सच कहूं, तो बुमराह की तारीफ करते हुए भी, मुझे लगता है कि हार्दिक दोनों टीमों के बीच फर्क रहे हैं। मुझे लगता है कि आज रात उनकी पारी ही हमारे जीतने और हारने के बीच का फर्क थी। मुझे लगता है कि उन्होंने पहले मैच में भी ऐसी ही पारी खेली थी, जब वह आए थे, और हमने उन्हें थोड़ी मुश्किल में डाल दिया था।”
उन्होंने आगे कहा, “देखिए, मुझे लगता है कि एक वजह है कि वह इस फॉर्मेट में दुनिया के सबसे अच्छे खिलाड़ियों में से एक हैं। तो हां, उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है। मुझे नहीं पता कि मैन ऑफ द सीरीज कौन है, लेकिन अगर वह नहीं हुए तो मुझे बहुत हैरानी होगी। इसलिए, मुझे लगता है कि वह दोनों टीमों के बीच फर्क रहे हैं।”
बात मैच की करें तो, टॉस हारकर पहले बैटिंग करने उतरी टीम इंडिया ने निर्धारित 20 ओवर में 231 रन बोर्ड पर लगाए। शुभमन गिल के चोटिल होने की वजह से अभिषेक शर्मा के साथ पारी का आगाज करने आए संजू सैमसन ने 22 गेंदों पर 37 रन बनाए, वहीं अभिषेक ने 21 गेंदों पर 34 रन बनाकर उनका भरपूर साथ दिया। नंबर-3 पर उतरे तिकल वर्मा ने 72 रनों की शानदार पारी खेली। वहीं टीम इंडिया को इस विशाल स्कोर तक पहुंचाने में तिकल के साथ अहम रोल हार्दिक पांड्या ने अदा किया, जिन्होंने 16 गेंदों पर अर्धशतक जड़ते हुए, 25 गेंदों पर 252 के स्ट्राइक रेट के साथ 63 रनों की धुआंधार पारी खेली। हार्दिक ने अपनी इस पारी में 5 चौके और 5 गगनचुंबी छक्के लगाए। सूर्यकुमार यादव ने एक बार फिर निराश किया, वह 7 गेंदों पर 5 ही रन बना पाए।
232 के टारगेट का पीछा करते हुए साउथ अफ्रीका की शुरुआत भी तूफानी रही। 69 के स्कोर पर उन्हें पहला झटका 7वें ओवर में लगा। इसके बाद जसप्रीत बुमराह ने खतरनाक दिख रहे क्विंटन डी कॉक को 65 के निजी स्कोर पर आउट कर मैच ही पटल दिया। साउथ अफ्रीका 20 ओवर में 201 ही रन बना पाई और भारत ने यह मैच 30 रनों के अंतर से जीता।