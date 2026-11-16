गुरनूर बराड़ या अर्शदीप सिंह नहीं, न्यूजीलैंड वनडे सीरीज में इस गेंदबाज ने जीता इम्पैक्ट प्लेयर अवॉर्ड
भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज जीतने के बाद अपने एक मेडल विनर के नाम का खुलासा किया। बीसीसीआई ने सोमवार को इम्पैक्ट प्लेयर अवॉर्ड विजेता का वीडियो शोयर किया।
भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैचों की वनडे सीरीज 3-1 से अपने नाम की। तीसरा मैच बारिश में धुल गया था। भारत ने रविवार को पांचवें वनडे में 209 का स्कोर बनाने के बाद 22 रनों से जीत दर्ज की। तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह प्लेयर ऑफ द मैच रहे। तेज गेंदबाज गुरनूर बराड़ ने प्लेयर ऑफ द सीरीज पुरस्कार हासिल किया। उन्होंने सीरीज में संयुक्त रूप से सर्वाधिक 9 विकेट चटकाए। हालांकि, टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूप में जब इम्पैक्ट प्लेयर ऑफ द सीरीज अवॉर्ड का ऐलान किया गया तो गुरनूर और अर्शदीप नहीं बल्कि पेसर आकिब नबी विजेता रहे। आकिब ने न्यूजीलैंड के खिलाफ चार वनडे पारियों में 5.16 के इकॉमनी रेट से 5 विकेट चटकाए।
‘वह बहुत कम बोलता है लेकिन मैदान पर…’
भारतीय टीम के फिजियोथेरेपिस्ट तुलसी राम युवराज ने 30 वर्षीय नबी को इम्पैक्ट प्लेयर ऑफ द सीरीज मेडल सौंपा। तुलसी ने सोमवार को बीसीसीआई द्वारा सोशल मीडिया पर शेयर किए वीडियो में कहा, ''मैं जिसे यह मेडल देने जा रहा हूं, उसे कुछ समय से जानता हूं। वह बहुत मेहनती, समर्पित और अपनी तैयारी को लेकर बारीकी से काम करने वाला प्लेयर है। वह बहुत कम बोलता है लेकिन मैदान पर उसकी गेंद बोलती है। यह कोई और नहीं बल्कि आकिब है।'' हालांकि, फिजियो ने भी स्वीकार किया कि सीरीज के बाद किसी एक खिलाड़ी को चुनना कितना मुश्किल था क्योंकि भारतीय टीम के कई प्लेयर्स ने प्रभावी प्रदर्शन किया।
'बहुत अच्छा लगा कि हमने सीरीज जीती और…'
तुलसी ने कहा, '' सभी को बधाई। यह (पांचवां वनडे) एक रोमांचक मैच था और हम कितनी शानदार सीरीज के गवाह बने। मुझे पूरा यकीन है कि यह फैसला लेने वाले व्यक्ति के लिए किसी एक खिलाड़ी को चुनना बहुत मुश्किल रहा होगा, क्योंकि टीम के हर एक खिलाड़ी ने गेम के अलग-अलग पहलुओं में बेहतर प्रदर्शन किया है।'' नबी ने मेडल लेने के बाद कहा, ''इसके लिए शुक्रिया। मैं बहुत आभारी हूं। बहुत अच्छा लगा कि हमने सीरीज जीती और मैंने इसमें कुछ योगदान रहा है। धन्यवाद।''
देखें वीडियो…
गौतम गंभीर के अंडर पहली बार हुआ ऐसा
भारतीय गेंदबाजों ने अनुशासित गेंदबाजी का शानदार नमूना पेश करते हुए न्यूजीलैंड के किसी भी बल्लेबाज को अच्छी शुरुआत को बड़े स्कोर में नहीं बदलने दिया। अर्शदीप सिंह ने 30 रन देकर तीन, मोहम्मद सिराज ने 50 रन देकर दो और अक्षर पटेल ने 28 रन देकर दो विकेट लिए। आकिब नबी ने 37 रन देकर एक विकेट लिया। नमन धीर और यश ठाकुर को भी एक-एक विकेट मिला। भारतीय गेंदबाजों ने न्यूजीलैंड को शुरू से बैकफुट पर रखा और उसकी पूरी टीम को 48.1 ओवर में 187 रन पर ढेर कर दिया। भारत ने पहले दोनों मैच जीते थे जबकि न्यूजीलैंड चौथा मैच जीतने में सफल रहा था। गौतम गंभीर के हेड कोच बनने के बाद भारत ने वनडे में विदेशी धरती पर अपनी पहली सीरीज जीती।
लेखक के बारे मेंMd.Akram
मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
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