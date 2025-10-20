झूठ नहीं बोलूंगी, वर्ल्ड कप से पहले...भारत के खिलाफ शतक जड़कर हीथर नाइट ने कबूला कड़वा सच

संक्षेप: इंग्लैंड की हीथर नाइट ने महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 में भारत के खिलाफ शतक जड़ने के बाद एक कड़वा सच कबूला है। इंग्लैंड ने रोमांचक मैच में चार रन से जीत दर्ज की। नाइट ने 91 गेंदों में 109 रनों की पारी खेली।

इंग्लैंड की अनुभवी बल्लेबाज हीथर नाइट को कुछ महीने पहले तक विश्वास नहीं था कि वह महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 के लिए अपनी राष्ट्रीय टीम में जगह बना पाएंगी या नहीं लेकिन अब भारत के खिलाफ शतक लगाने से वह बहुत खुश हैं। नाइट को इस साल के शुरू में कप्तान पद से हटा दिया गया था और उनकी हैमस्ट्रिंग में खिंचाव आ गया था, जिसके कारण उन्हें विश्वास नहीं था कि वह विश्व कप के लिए टीम में जगह बना पाएंगी।

34 वर्षीय खिलाड़ी ने अपना 300वां अंतरराष्ट्रीय मैच खेलते हुए शानदार शतक (91 गेंदों में 109, 15 चौके, एक छक्का) जमाया और इंग्लैंड को चार रन से रोमांचक जीत दिलाकर उसकी नाकआउट चरण में जगह पक्की कर दी। नाइट ने मैच के बाद संवाददाताओं से कहा, ‘‘मैं सचमुच बहुत खुश हूं। विश्व कप से पहले मेरे लिए यह साल बहुत ही खराब रहा है, झूठ नहीं बोलूंगी।’’

उन्होंने कहा, ‘‘मैं वास्तव में इस मौके का पूरा फायदा उठाने के लिए उत्सुक थी क्योंकि मेरे लिए इस मुकाम तक पहुंचना आसान नहीं था। मैंने बड़ी पारी खेलने के लिए अपनी तरफ से पूरे प्रयास किए। मैंने अपनी बल्लेबाजी का पूरा आनंद लिया।’’

नाइट का बुरा दौर साल की शुरुआत में ही शुरू हो गया था जब एशेज में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद उन्हें इंग्लैंड की कप्तानी से हटा दिया गया था। जैसे ही वह फिर से अपनी लय में लौट रही थीं, मई में वेस्टइंडीज के खिलाफ टी20 मैच के दौरान उनके दाहिने हैमस्ट्रिंग में चोट लग गई जिससे विश्व कप टीम में उनकी जगह को लेकर संदेह पैदा हो गया था।