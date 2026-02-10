भारत-पाकिस्तान में से कौन जीतेगा इस बार विश्व कप का मुकाबला, सौरव गांगुली ने दिया हिंट
पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली ने आगामी T20 विश्व कप में भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले बहुप्रतीक्षित मुकाबले को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने टीम इंडिया पर पूरा भरोसा जताते हुए कहा कि भारतीय टीम इस हाई-वोल्टेज क्लैश में मजबूत स्थिति में है।
भारत और पाकिस्तान के बीच 15 फरवरी को टी20 विश्व कप का 27वां मुकाबला खेला जाएगा। पाकिस्तान ने हाल ही में बांग्लादेश का समर्थन जताते हुए भारत के मुकाबले को बॉयकॉट करने का फैसला किया था। हालांकि सोमवार को पाकिस्तान सरकार ने 15 फरवरी को कोलंबो में भारत के खिलाफ होने वाले टी-20 विश्व कप ग्रुप मैच में उनकी टीम के बहिष्कार के फैसले को वापस ले लिया है। जिसके बाद एक बार फिर से इस मुकाबले को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। भारत के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने इस हाईवोल्टेज मुकाबले को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है।
बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष सौरव गांगुली ने भारत और पाकिस्तान के बीच 15 फरवरी को कोलंबो में होने वाले बहुप्रतीक्षित मुकाबले को लेकर अपनी उत्सुकता जाहिर की है। सौरव गांगुली ने कहा, ''ये बहुत बड़ा विश्व कप मैच होगा। 15 फरवरी वाला मैच होगा। पाकिस्तान के लिए भारत को हराना आसान नहीं होने वाला है। भारत बहुत अच्छी टीम है।
पाकिस्तान सरकार ने 15 फरवरी को कोलंबो में भारत के खिलाफ होने वाले टी-20 विश्व कप ग्रुप मैच में उनकी टीम के बहिष्कार के फैसले को वापस ले लिया है। पाकिस्तान सरकार ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर जारी एक पोस्ट में कहा, "मित्र देशों के अनुरोध को देखते हुए, उन्होंने पाकिस्तान टीम को भारत के खिलाफ मैच खेलने की अनुमति दे दी है।" पाकिस्तान सरकार के भारत के खिलाफ मैच के बहिषकार के फैसले को वापस लेने को लेकर पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, बंगलादेश क्रिकेट बोर्ड और अंतरराष्टीय क्रिकेट परिषद के बीच बैठकों का सिलसिला जारी था। आर्थिक नजरिये से यह इस विश्व कप का सबसे अधिक आर्थिक रूप से लाभकारी मैच है।
गांगुली ने भारत के अमेरिका के खिलाफ मैच जीतने के बाद कहा था, ''टी20 क्रिकेट यही है। आपको लगातार हिट करते रहना होता है। वे बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं और वे लंबे समय से ऐसा कर रहे हैं। ऐसा होगा ही। '' उन्होंने कहा, ''कुछ मैच ऐसे होंगे जिनमें वे चूक जाएंगे क्योंकि वे भी इंसान हैं। और जब आप हर समय हिट करते रहेंगे तो आप चूकेंगे ही। ‘’
गांगुली ने कहा, ''यह एक बहुत ही मजबूत टीम है। बहुत संतुलित मजबूत टीम है जिसमें गेंदबाजी, बल्लेबाजी, स्पिन गेंदबाजी और क्षेत्ररक्षण सब संतुलित है। जैसे-जैसे विश्व कप आगे बढ़ेगा, वे बेहतर होते जाएंगे क्योंकि एक बार जब आप टूर्नामेंट में खेलने लग जाते हैं तो लय आ जाती है। मैं भारत को प्रबल दावेदार मानता हूं और उन्हें हराना बहुत मुश्किल होगा। ''
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)
हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
परिचय और अनुभव
हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।
खेल विश्लेषण एवं रिपोर्टिंग
लाइव मैच कवरेज और डेटा विश्लेषण
खिलाड़ियों के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और प्रोफाइल
डिजिटल स्पोर्ट्स कंटेंट स्ट्रेटजी