‘देश के लिए सबको खेलने का मौका नहीं मिलता’, रोहित शर्मा ने एक शो में क्यों कहा ऐसा?
रोहित शर्मा एक शो में एक खास घटना का जिक्र करते हुए भारत के लिए क्रिकेट खेलने को बेहद सौभाग्यशाली माना है। उन्होंने एक शो में अपने समर्पण के बारे में बात करते हुए बताया कि हमारी कोशिश हर क्षण मुकाबला जीतने की होती है क्योंकि अपने देश के लिए हर किसी को खेलने का मौका नहीं मिलता।
फैमिली फुल हाउस विद रोहित शर्मा शो में रोहित शर्मा ने अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए जरूरी सोच और समर्पण के बारे में खुलकर बात की। प्रतियोगी दीपक के साथ बातचीत के दौरान रोहित से बांग्लादेश में खेले गए एक मैच की उस घटना के बारे में पूछा गया जब उनके अंगूठे में चोट लग गई थी और उन्हें मैदान छोड़ना पड़ा था, लेकिन बाद में चोट के बावजूद वह दोबारा खेलने लौट आए थे। देश के लिए लगातार अपना सर्वश्रेष्ठ देने की प्रेरणा के बारे में बात करते हुए रोहित ने कहा कि भारत का प्रतिनिधित्व करने का मौका हर किसी को नहीं मिलता।
रोहित शर्मा ने कहा, “सिंपल सी चीज है, देश के लिए खेलने का मौका सारे लोगों को मिलता नहीं है। तो जब आपके पास मौका है, तो आपको अपने अंदर जो कुछ है सब सामने रख देना चाहिए। जितनी भी आपके अंदर ताकत है, सब।” भारत के लिए खेलने को लेकर अपने नजरिए के बारे में बात करते हुए, जब रोहित शर्मा अपनी सोच साझा कर रहे थे, तब दर्शकों ने 'रोहित! रोहित!' के नारे लगाने शुरू कर दिए, जो उनके और प्रशंसकों के बीच मजबूत जुड़ाव को दर्शाता है। मैदान पर वापस लौटने के पीछे की भावना के बारे में बात करते हुए रोहित ने आगे बताया कि जब भी वह देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनका पूरा ध्यान सिर्फ मैच जीतने का तरीका ढूंढ़ने पर होता है, चाहे रास्ते में कितनी भी चुनौतियां क्यों न आएं।
देश के लिए खेलते वक्त जहन में चलती है ये चीज
रोहित ने कहा, “जब भी हम देश के लिए खेलते हैं, हमारे जहन में सिर्फ एक ही चीज चलती रहती है कि हम मैच कैसे जीतेंगे, बस। मैच जीतने के लिए अगर कुछ करना पड़े, तो हम एक दफा, दो दफा या तीन दफा सोचते नहीं, बस वो चीज कर देते हैं। और वो तो बस अंगूठे पर गेंद लगी थी यार, तो वो कौन सी ऐसी चीज थी जिससे मैं मैदान पर जाकर खेल नहीं सकता था। ये सब चीजें तो होती रहती हैं हमारी लाइफ में।” रोहित का यह बेबाक जवाब एक भारतीय क्रिकेटर के रूप में उनके समर्पण को दर्शाता है, जहां देश का प्रतिनिधित्व करना हमेशा उनके करियर का एक बेहद अहम हिस्सा रहा है। फैमिली फुल हाउस विद रोहित शर्मा में हुई यह बातचीत उस दृढ़ संकल्प और सोच की भी झलक देती है, जिसने खेल के प्रति उनके नजरिए को आकार दिया है।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
खेल पत्रकारिता और पत्रकारिता का उद्देश्य
विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।