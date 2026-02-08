आसान नहीं रहा, शुक्र है कि हम जीत गए...नेपाल के फैन हुए इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक

Cricket Logo
इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने नेपाल के प्रदर्शन की तारीफ करते हुए कहा है कि वे बहुत अच्छा खेले और उन्हें बाकी टूर्नामेंट के लिए शुभकामनाएं। इंग्लैंड ने करीबी मुकाबले में नेपाल को 4 रन से हराया।

Feb 08, 2026 09:39 pm ISTHimanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने रविवार को टी20 विश्व कप अभियान के पहले मैच में नेपाल के बल्लेबाजों के अपने प्रमुख स्पिनर आदिल राशिद का सामना करने के तरीके पर हैरानी जताई। पूर्व चैंपियन इंग्लैंड ने नेपाल को 185 रन का लक्ष्य दिया और उलटफेर से बचते हुए चार रन से जीत हासिल की। इंग्लैंड ने जैकब बेथेल और ब्रूक की अर्धशतकीय पारियों के बाद विल जैक्स के 39 रन से सात विकेट पर 184 रन बनाए।

मैच के बाद ब्रूक ने कहा, ''यह बिल्कुल भी आसान नहीं रहा, शुक्र है कि हम जीत गए। वे बहुत अच्छा खेले। बहुत कम टीमें आदिल राशिद को इस तरह खेल पाती हैं जैसे उन्होंने खेला। मुझे लग रहा था हम इस स्कोर का आसानी से बचाव कर लेंगे लेकिन वे बहुत अच्छा खेले। मैं उन्हें बाकी टूर्नामेंट के लिए शुभकामनाएं देता हूं। ''

ब्रूक ने कहा, ''बेथ शानदार खेला। वह जिस तरह से स्पिनरों के खिलाफ बल्लेबाजी कर रहा था, वह बहुत अच्छा था। फिर मैंने बस कहा कि हम दो तीन विकेट लेते हैं और सब कुछ बदल जाएगा। हमारे पास बहुत सारे विकल्प हैं। '' उन्होंने कहा, ''राशिद के खिलाफ उन्होंने इतने रन जुटा लिए। ऐसा अक्सर नहीं होता कि वह चार ओवर गेंदबाजी नहीं करे। मुझे यकीन है कि वह वापसी करेगा। ‘’

नेपाल के कप्तान रोहित पौडेल ने कहा कि वे सिर्फ टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं ले रहे हैं बल्कि एक या दो उलटफेर करने की कोशिश करेंगे जिसका सबूत इंग्लैंड के खिलाफ उनके जोश भरे प्रदर्शन में साफ दिखा।

उन्होंने कहा, ''खिलाड़ियों ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। मुझे उन पर बहुत गर्व है। जब हम इस विश्व कप में आए थे तो हम इस भरोसे के साथ आए कि हम यहां सिर्फ हिस्सा लेने नहीं आए थे। हालांकि नतीजा हमारे पक्ष में नहीं रहा, लेकिन कोशिश के मामले में हमने हर विभाग में शत प्रतिशत किया। आखिरी ओवर में सैम करन ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की। हम इसमें सुधार करेंगे। ''

