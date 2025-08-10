Not Dhoni or Gilchrist Sanju Samson considers this legend as his All Time Cricketing Idol धोनी या गिलक्रिस्ट नहीं, संजू सैमसन इस दिग्गज को मानते हैं अपना आइडल; नाम सुनकर रह जाएंगे हैरान, Cricket Hindi News - Hindustan
Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Not Dhoni or Gilchrist Sanju Samson considers this legend as his All Time Cricketing Idol

धोनी या गिलक्रिस्ट नहीं, संजू सैमसन इस दिग्गज को मानते हैं अपना आइडल; नाम सुनकर रह जाएंगे हैरान

संजू सैमसन ने अपने 'ऑल टाइम क्रिकेटिंग आइडल' का नाम बताया है, जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। भारत के 30 वर्षीय विकेटकीपर-बल्लेबाज सैमसन ने दिग्गज एमएस धोनी या एडम गिलक्रिस्ट का जिक्र नहीं किया।

Md.Akram लाइव हिन्दुस्तानSun, 10 Aug 2025 02:02 PM
share Share
Follow Us on
धोनी या गिलक्रिस्ट नहीं, संजू सैमसन इस दिग्गज को मानते हैं अपना आइडल; नाम सुनकर रह जाएंगे हैरान

मौजूदा दौर के अनेक विकेटकीपर-बल्लेबाज दिग्गज एमएस धोनी और एडम गिलक्रिस्ट को अपना आइडल मानते हैं। दोनों ने अपने करियर में सफलता के झंडे गाड़कर बेशुमार युवाओं को प्रेरित किया। हालांकि, विकेटकीपर-बल्लेबाज संजू सैमसन के 'ऑल टाइम क्रिकेटिंग आइडल' पूर्व भारतीय कप्तान धोनी या ऑस्ट्रेलिया के पूर्व धाकड़ विकेटकीपर गिलक्रिस्ट नहीं। उन्होंने जो नाम बताया, वो सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। सैमसन दिग्गज रोहित शर्मा को अपना आइडल मानते हैं। उन्होंने पूर्व भारतीय स्पिनर आर अश्विन के सामने यह बात कही। 'हिटमैन' के नाम से मशहूर रोहित टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल से रिटायर हो चुके हैं।

दरअसल, अश्विन के यूट्यूब चैनल पर 'कुट्टी स्टोरीज विद ऐश' शो में सैमसन से पूछा गया, ''आपका ऑल टाइम क्रिकेटिंग आइडल कौन है?'' इसके बाद 30 वर्षीय सैमसन कुछ देर के लिए सोच में पड़ गए। उन्होंने फिर कहा, ''यह एक बड़ा सवाल है। मेरे आइडल रोहित शर्मा हैं।'' अश्विन ने इसके अलावा सैमसन से पूछा कि मॉडर्न डे क्रिकेट के एक ऐसे खिलाड़ी का नाम बताएं, जिसे खेलते हुए देखकर वह उत्साहित होते हैं। सैमसन ने जवाब में 14 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी का नाम लिया। सैमसन और सूर्यवंशी आईपीएल 2025 में रॉजस्थान रॉयल्स (आरआर) के लिए साथ खेले। सैमसन आरआर के कप्तान हैं।

ये भी पढ़ें:तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा…संजू सैमसन ने खोला गंभीर से ‘सीक्रेट बातचीत’ का राज

बता दें कि सूर्यवंशी ने आरआर के लिए ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर खूब सूर्खियां बटोरीं। आईपीएल इतिहास में सबसे कम उम्र में डेब्यू करने वाले सूर्यवंशी ने सात मैचों में 252 रन बनाए। उन्होंने 206.55 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हुए 24 छक्के और 18 चौके ठोके। सूर्यवंशी ने 35 गेंदों पर जड़ा शतक था। वह आईपीएल में सबसे तेज शतक जड़ने वाले भारतीय हैं। उनके आईपीएल 2026 में भी आरआर के लिए ओपनिंग करने की संभावना है। वहीं, सैमसन की बात करें तो पिछले कई हफ्तों से विकेटकीपर के राजस्थान रॉयल्स से अलग होने की अटकलें लग रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, सैमसन ने आईपीएल 2026 से पहले आरआर छोड़ने का मन बन लिया है। बताया जा रहा है कि सैमसन ने आरआर से खुद को ट्रेड या रिलीज करने की मांग की है।