धोनी या गिलक्रिस्ट नहीं, संजू सैमसन इस दिग्गज को मानते हैं अपना आइडल; नाम सुनकर रह जाएंगे हैरान

संजू सैमसन ने अपने 'ऑल टाइम क्रिकेटिंग आइडल' का नाम बताया है, जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। भारत के 30 वर्षीय विकेटकीपर-बल्लेबाज सैमसन ने दिग्गज एमएस धोनी या एडम गिलक्रिस्ट का जिक्र नहीं किया।

मौजूदा दौर के अनेक विकेटकीपर-बल्लेबाज दिग्गज एमएस धोनी और एडम गिलक्रिस्ट को अपना आइडल मानते हैं। दोनों ने अपने करियर में सफलता के झंडे गाड़कर बेशुमार युवाओं को प्रेरित किया। हालांकि, विकेटकीपर-बल्लेबाज संजू सैमसन के 'ऑल टाइम क्रिकेटिंग आइडल' पूर्व भारतीय कप्तान धोनी या ऑस्ट्रेलिया के पूर्व धाकड़ विकेटकीपर गिलक्रिस्ट नहीं। उन्होंने जो नाम बताया, वो सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। सैमसन दिग्गज रोहित शर्मा को अपना आइडल मानते हैं। उन्होंने पूर्व भारतीय स्पिनर आर अश्विन के सामने यह बात कही। 'हिटमैन' के नाम से मशहूर रोहित टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल से रिटायर हो चुके हैं।

दरअसल, अश्विन के यूट्यूब चैनल पर 'कुट्टी स्टोरीज विद ऐश' शो में सैमसन से पूछा गया, ''आपका ऑल टाइम क्रिकेटिंग आइडल कौन है?'' इसके बाद 30 वर्षीय सैमसन कुछ देर के लिए सोच में पड़ गए। उन्होंने फिर कहा, ''यह एक बड़ा सवाल है। मेरे आइडल रोहित शर्मा हैं।'' अश्विन ने इसके अलावा सैमसन से पूछा कि मॉडर्न डे क्रिकेट के एक ऐसे खिलाड़ी का नाम बताएं, जिसे खेलते हुए देखकर वह उत्साहित होते हैं। सैमसन ने जवाब में 14 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी का नाम लिया। सैमसन और सूर्यवंशी आईपीएल 2025 में रॉजस्थान रॉयल्स (आरआर) के लिए साथ खेले। सैमसन आरआर के कप्तान हैं।