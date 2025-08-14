Not batting Glenn Maxwell is honing this special skill for the T20 World Cup बैटिंग नहीं…टी20 वर्ल्ड कप के लिए इस खास स्किल को निखार रहे हैं ग्लेन मैक्सवेल, Cricket Hindi News - Hindustan
बैटिंग नहीं…टी20 वर्ल्ड कप के लिए इस खास स्किल को निखार रहे हैं ग्लेन मैक्सवेल

ग्लेन मैक्सवेल अगले साल भारतीय उपमहाद्वीप में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए पावरप्ले के ओवरों में अधिक प्रभाव छोड़ने के लिए अपने स्पिन गेंदबाजी कौशल को निखार रहे हैं।

Bhasha केर्न्सThu, 14 Aug 2025 01:50 PM
ऑस्ट्रेलिया के करिश्माई ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल अगले साल भारतीय उपमहाद्वीप में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए पावरप्ले के ओवरों में अधिक प्रभाव छोड़ने के लिए अपने स्पिन गेंदबाजी कौशल को निखार रहे हैं। टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत और श्रीलंका में आयोजित किया जाएगा और अगर मैक्सवेल फिट रहते हैं तो उनका ऑस्ट्रेलिया की टीम में जगह बनाना तय है। वह नियमित रूप से इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में खेलते रहे हैं और भारतीय उपमहाद्वीप की परिस्थितियों से अच्छी तरह वाकिफ हैं।

मैक्सवेल ने अपनी गेंदबाजी क्षमता के बावजूद 2022 के टी20 वर्ल्ड कप और साउथ अफ्रीका के खिलाफ चल रही घरेलू सीरीज के बीच सबसे छोटे प्रारूप में पावर प्ले में कुल मिलाकर पांच ओवर फेंके हैं।

लेकिन इस 36 वर्षीय खिलाड़ी का मानना है कि वह टी-20 वर्ल्ड कप के दौरान पावरप्ले ओवरों में उपयोगी साबित हो सकते हैं, क्योंकि नई गेंद उपमहाद्वीप के विकेटों पर बेहतर पकड़ बनाती है।

मैक्सवेल ने क्रिकेट डॉट कॉम डॉट एयू से कहा, ‘‘मुझे लगता है कि उपमहाद्वीप में आप शुरुआत में स्पिनर के तौर पर विकेट से थोड़ा अधिक लाभ उठा सकते हैं।‘‘

उन्होंने कहा, ‘‘मुझे विकेट लेना बहुत पसंद है। जब भी मैं किसी को आउट करता हूं तो मुझे हैरानी होती है। मैं पावरप्ले में अपनी भूमिका निभाना चाहता हूं और इसमें अधिक बेहतर तरीके से गेंदबाजी करने की कोशिश कर रहा हूं।’’

