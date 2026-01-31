ना अभिषेक शर्मा ना सूर्यकुमार यादव…युजवेंद्र चहल ने बताया T20 वर्ल्ड कप में कौन बन सकता है प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट
युजवेंद्र चहल ने आगामी टी20 वर्ल्ड कप को लेकर बड़ी भविष्यवाणी की है। उन्होंने प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट से लेकर बेस्ट बॉलर, बेस्टर बैटर और सबसे ज्यादा सिक्स लगाने वाले खिलाड़ियों के नाम बताए हैं।
टी20 वर्ल्ड कप 2026 को शुरू होने में कुछ ही दिन का समय रह गया है। ऐसे में क्रिकेट एक्सपर्ट्स टूर्नामेंट को लेकर बड़ी-बड़ी भविष्यवाणियां कर रहे हैं। इस कड़ी में टीम इंडिया के लेग स्पिनर युवजवेंद्र चहल ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के बेस्ट बैटर, बेस्ट बॉलर, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, सबसे ज्यादा सिक्स लगाने वाला खिलाड़ी और टूर्नामेंट के हाईएस्ट स्कोर को लेकर कई भविष्यवाणी की है। बता दें, चहल ने प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए ना तो अभिषेक शर्मा का नाम लिया है और ना ही सूर्यकुमार यादव का। आईए उन्होंने किन सवालों के क्या-क्या जवाब दिए।
टी20 वर्ल्ड कप को लेकर युजवेंद्र चहल की बड़ी भविष्यवाणियां-
टॉप बैटर ऑफ द टूर्नामेंट- अभिषेक शर्मा
टॉप बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट- जसप्रीत बुमराह
कौन सबसे ज्यादा छक्के मारेगा- अभिषेक शर्मा
प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट- जसप्रीत बुमराह
किस मैच का आपको सबसे ज्यादा इंतजार है- इंडिया वर्सेस पाकिस्तान
हाईएस्ट टीम टोल प्रिडिक्शन- 240
बता दें, सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली टीम इंडिया टी20 वर्ल्ड कप में अपने अभियान का आगाज 7 फरवरी से यूएसए के खिलाफ करेगी, वहीं चिर प्रतिद्वंद्वि पाकिस्तान के खिलाफ उनका बहुप्रतीक्षित मुकाबला 15 फरवरी को खेला जाएगा। ग्रुप स्टेज के मैच 7 फरवरी से 20 फरवरी तक चलेंगे और इसके बाद सुपर-8, सेमीफाइनल और फिर फाइनल मैच खेला जाएगा।
ग्रुप स्टेज: 7 – 20 फरवरी
सुपर 8: 21 फरवरी – 1 मार्च
सेमीफ़ाइनल: 4 और 5 मार्च
फाइनल: 8 मार्च
टी20 वर्ल्ड कप में इस बार कुल 20 टीमें हिस्सा ले रहीं हैं, जिन्हें 5-5 के चार ग्रुप में बांटा गया है। भारत, पाकिस्तान के साथ ग्रुप-ए में रखा गया है।
ग्रुप A:
भारत
नामीबिया
नीदरलैंड्स
पाकिस्तान
USA
ग्रुप B:
ऑस्ट्रेलिया
आयरलैंड
ओमान
श्रीलंका
जिम्बाब्वे
ग्रुप C:
इंग्लैंड
इटली
नेपाल
वेस्टइंडीज
स्कॉटलैंड
ग्रुप D:
अफगानिस्तान
कनाडा
न्यूजीलैंड
साउथ अफ्रीका
संयुक्त अरब अमीरात (UAE)
भारत का टी20 वर्ल्ड कप 2026 का शेड्यूल
7 फरवरी- भारत बनाम यूएसए, शाम 7 बजे- वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई
12 फरवरी- भारत बनाम नामीबिया, शाम 7 बजे- अरुण जेटली स्टेडियम, नई दिल्ली
15 फरवरी- भारत बनाम पाकिस्तान शाम 7 बजे- आर प्रेमदासा स्टेडियम, कोलंबो
18 फरवरी- भारत बनाम नीदरलैंड, शाम 7 बजे- नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद