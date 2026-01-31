Cricket Logo
ना अभिषेक शर्मा ना सूर्यकुमार यादव…युजवेंद्र चहल ने बताया T20 वर्ल्ड कप में कौन बन सकता है प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट

संक्षेप:

युजवेंद्र चहल ने आगामी टी20 वर्ल्ड कप को लेकर बड़ी भविष्यवाणी की है। उन्होंने प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट से लेकर बेस्ट बॉलर, बेस्टर बैटर और सबसे ज्यादा सिक्स लगाने वाले खिलाड़ियों के नाम बताए हैं।

Jan 31, 2026 02:04 pm ISTLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
टी20 वर्ल्ड कप 2026 को शुरू होने में कुछ ही दिन का समय रह गया है। ऐसे में क्रिकेट एक्सपर्ट्स टूर्नामेंट को लेकर बड़ी-बड़ी भविष्यवाणियां कर रहे हैं। इस कड़ी में टीम इंडिया के लेग स्पिनर युवजवेंद्र चहल ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के बेस्ट बैटर, बेस्ट बॉलर, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, सबसे ज्यादा सिक्स लगाने वाला खिलाड़ी और टूर्नामेंट के हाईएस्ट स्कोर को लेकर कई भविष्यवाणी की है। बता दें, चहल ने प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए ना तो अभिषेक शर्मा का नाम लिया है और ना ही सूर्यकुमार यादव का। आईए उन्होंने किन सवालों के क्या-क्या जवाब दिए।

टी20 वर्ल्ड कप को लेकर युजवेंद्र चहल की बड़ी भविष्यवाणियां-

टॉप बैटर ऑफ द टूर्नामेंट- अभिषेक शर्मा

टॉप बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट- जसप्रीत बुमराह

कौन सबसे ज्यादा छक्के मारेगा- अभिषेक शर्मा

प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट- जसप्रीत बुमराह

किस मैच का आपको सबसे ज्यादा इंतजार है- इंडिया वर्सेस पाकिस्तान

हाईएस्ट टीम टोल प्रिडिक्शन- 240

बता दें, सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली टीम इंडिया टी20 वर्ल्ड कप में अपने अभियान का आगाज 7 फरवरी से यूएसए के खिलाफ करेगी, वहीं चिर प्रतिद्वंद्वि पाकिस्तान के खिलाफ उनका बहुप्रतीक्षित मुकाबला 15 फरवरी को खेला जाएगा। ग्रुप स्टेज के मैच 7 फरवरी से 20 फरवरी तक चलेंगे और इसके बाद सुपर-8, सेमीफाइनल और फिर फाइनल मैच खेला जाएगा।

ग्रुप स्टेज: 7 – 20 फरवरी

सुपर 8: 21 फरवरी – 1 मार्च

सेमीफ़ाइनल: 4 और 5 मार्च

फाइनल: 8 मार्च

टी20 वर्ल्ड कप में इस बार कुल 20 टीमें हिस्सा ले रहीं हैं, जिन्हें 5-5 के चार ग्रुप में बांटा गया है। भारत, पाकिस्तान के साथ ग्रुप-ए में रखा गया है।

ग्रुप A:

भारत

नामीबिया

नीदरलैंड्स

पाकिस्तान

USA

ग्रुप B:

ऑस्ट्रेलिया

आयरलैंड

ओमान

श्रीलंका

जिम्बाब्वे

ग्रुप C:

इंग्लैंड

इटली

नेपाल

वेस्टइंडीज

स्कॉटलैंड

ग्रुप D:

अफगानिस्तान

कनाडा

न्यूजीलैंड

साउथ अफ्रीका

संयुक्त अरब अमीरात (UAE)

भारत का टी20 वर्ल्ड कप 2026 का शेड्यूल

7 फरवरी- भारत बनाम यूएसए, शाम 7 बजे- वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई

12 फरवरी- भारत बनाम नामीबिया, शाम 7 बजे- अरुण जेटली स्टेडियम, नई दिल्ली

15 फरवरी- भारत बनाम पाकिस्तान शाम 7 बजे- आर प्रेमदासा स्टेडियम, कोलंबो

18 फरवरी- भारत बनाम नीदरलैंड, शाम 7 बजे- नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद

