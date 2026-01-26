अभिषेक शर्मा या सूर्यकुमार यादव नहीं…बल्लेबाजों के तूफान के बीच कौन बना प्लेयर ऑफ द मैच? ये नाम करेगा हैरान

संक्षेप: भारतीय बल्लेबाजों ने 10 ओवर में न्यूजीलैंड को धूल चटाकर इतिहास रचा। अभिषेक शर्मा और सूर्यकुमार यादव ने ताबड़तोड़ बैटिंग की, मगर इसके बावजूद उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड नहीं मिला।

न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टी20 में भारतीय बल्लेबाजों ने खूब तबाही मचाई। अभिषेक शर्मा ने 14 गेंदों पर फिफ्टी जड़ते हुए कुल 20 गेंदों पर 68 रनों की नाबाद पारी खेली। वहीं दूसरे छोर पर कप्तान सूर्यकुमार यादव के बल्ले का तूफान देखने को मिला, सूर्या ने 26 गेंदों पर नाबाद 57 रन बनाए। ऐसी ताबड़तोड़ पारियां खेलने के बावजूद इन दोनों को प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड नहीं मिला। जी हां, IND vs NZ तीसरे टी20 में प्लेयर ऑफ द मैच के अवॉर्ड से तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को नवाजा गया। बुमराह ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहली पारी में अपने 4 ओवर के कोटे में मात्र 17 रन खर्च कर 3 विकेट चटकाए थे। उनके इस दमदार प्रदर्शन के दम पर ही टीम इंडिया न्यूजीलैंड को 153 के स्कोर पर रोकने में कामयाब रही थी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

जसप्रीत बुमराह ने प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड लेते हुए कहा, “हां, जब हर्षित और हार्दिक बॉलिंग कर रहे थे, तो मैं देख रहा था कि यहां सबसे अच्छा ऑप्शन क्या है। जाहिर है, जब मैं आया, तो बॉल थोड़ी घिस गई थी। इसलिए आमतौर पर, सफेद बॉल ज्यादा देर तक स्विंग नहीं करती। तो मेरा सबसे अच्छा ऑप्शन क्या था, मैं कैसे कोशिश करना चाहता था। तो मैंने वही करने की कोशिश की।

(क्या उन्हें पुरानी या नई बॉल से बॉलिंग करने में कोई प्रेफरेंस है?) जब तक मैं टीम के लिए कुछ कर पा रहा हूं, मैं खुश हूं। इसलिए अगर टीम चाहती है कि मैं नई बॉल से बॉलिंग करूं तो मैं बहुत खुश हूं, अगर वे चाहते हैं कि मैं आखिर में बॉलिंग करूं, तो मैं वह भी करने को तैयार हूं। मैंने एशिया कप में भी ऐसा किया था। वह मेरे लिए एक नया रोल था। मैंने पहले कभी इतने लंबे समय तक ऐसा नहीं किया था। सिर्फ तीन ओवर बॉलिंग करना, लेकिन एक टीम के तौर पर हमें फ्लेक्सिबल होना पड़ता है, इसलिए मैं भी फ्लेक्सिबल हूं।