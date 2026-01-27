अभिषेक शर्मा या ट्रैविस हेड नहीं, डेल स्टेन ने बताया टी20 वर्ल्ड कप में कौन बनाएगा सबसे ज्यादा रन?

संक्षेप: डेल स्टेन ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के हाईएस्ट रन स्कोरर को लेकर हैरतअंगेज भविष्यवाणी की है। टूर्नामेंट सात फरवरी से शुरू होने जा रहा है। भारत और श्रीलंका संयुक्त मेजबान हैं।

आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 का आगाज होने में अब ज्यादा बाकी नहीं रह गए हैं। सात फरवरी से भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबान में होने वाले टूर्नामेंट को लेकर भविष्यवाणियों का सिलसिला जारी है। अब साउथ अफ्रीका के पूर्व दिग्गज तेज गेंदबाज डेल स्टेन ने एक हैरतअंगेज भविष्यवाणी की है। उन्होंने बताया कि आगामी टूर्नामेंट में कौन सबसे ज्यादा रन बनाएगा? स्टेन ने शानदार फॉर्म में चल रहे भारत के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा या ऑस्ट्रेलिया के ओपनर ट्रैविस हेड का नहीं बल्कि क्विंटन डिकॉक का नाम लिया। स्टेन और 33 वर्षीय विकेटकीपर-बल्लेबाज डिकॉक साउथ अफ्रीका के लिए साथ खेल चुके हैं।

दरअसल, स्टेन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर सवाल-जवाब सत्र के दौरान पूछा गया कि टी20 वर्ल्ड कप 2026 में कौन सबसे ज्यादा रन बनाएगा? पूर्व गेंदबाज ने जवाब में कहा, ''मुझे लगता है कि क्विंटन डिकॉक ऐसा करेंगे।'' डिकॉक ने अब तक 100 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं और शानदार रिकॉर्ड है। उन्होंने इस दौरान 2771 रन बनाए, जिसमें 30.78 का औसत और 140.02 का स्ट्राइक रेट है। उनके बल्ले से एक शतक और 18 अर्धशतक निकले हैं। उन्होंने टी20 वर्ल्ड कप 2024 में 9 मैचों में 243 रन बनाए थे, जो साउथ अफ्रीका की ओर से सर्वाधिक थे। वह ओवरऑल लिस्ट में चौथे स्थान पर रहे। साउथ अफ्रीका को टी20 वर्ल्ड कप के पिछले संस्करण के फाइनल में भारत के हाथों हार मिली थी।