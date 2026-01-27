Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Not Abhishek Sharma or Travis Head Dale Steyn predicts who will score the most runs in T20 World Cup 2026
अभिषेक शर्मा या ट्रैविस हेड नहीं, डेल स्टेन ने बताया टी20 वर्ल्ड कप में कौन बनाएगा सबसे ज्यादा रन?

अभिषेक शर्मा या ट्रैविस हेड नहीं, डेल स्टेन ने बताया टी20 वर्ल्ड कप में कौन बनाएगा सबसे ज्यादा रन?

संक्षेप:

डेल स्टेन ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के हाईएस्ट रन स्कोरर को लेकर हैरतअंगेज भविष्यवाणी की है। टूर्नामेंट सात फरवरी से शुरू होने जा रहा है। भारत और श्रीलंका संयुक्त मेजबान हैं।

Jan 27, 2026 06:22 pm ISTMd.Akram लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 का आगाज होने में अब ज्यादा बाकी नहीं रह गए हैं। सात फरवरी से भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबान में होने वाले टूर्नामेंट को लेकर भविष्यवाणियों का सिलसिला जारी है। अब साउथ अफ्रीका के पूर्व दिग्गज तेज गेंदबाज डेल स्टेन ने एक हैरतअंगेज भविष्यवाणी की है। उन्होंने बताया कि आगामी टूर्नामेंट में कौन सबसे ज्यादा रन बनाएगा? स्टेन ने शानदार फॉर्म में चल रहे भारत के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा या ऑस्ट्रेलिया के ओपनर ट्रैविस हेड का नहीं बल्कि क्विंटन डिकॉक का नाम लिया। स्टेन और 33 वर्षीय विकेटकीपर-बल्लेबाज डिकॉक साउथ अफ्रीका के लिए साथ खेल चुके हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

दरअसल, स्टेन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर सवाल-जवाब सत्र के दौरान पूछा गया कि टी20 वर्ल्ड कप 2026 में कौन सबसे ज्यादा रन बनाएगा? पूर्व गेंदबाज ने जवाब में कहा, ''मुझे लगता है कि क्विंटन डिकॉक ऐसा करेंगे।'' डिकॉक ने अब तक 100 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं और शानदार रिकॉर्ड है। उन्होंने इस दौरान 2771 रन बनाए, जिसमें 30.78 का औसत और 140.02 का स्ट्राइक रेट है। उनके बल्ले से एक शतक और 18 अर्धशतक निकले हैं। उन्होंने टी20 वर्ल्ड कप 2024 में 9 मैचों में 243 रन बनाए थे, जो साउथ अफ्रीका की ओर से सर्वाधिक थे। वह ओवरऑल लिस्ट में चौथे स्थान पर रहे। साउथ अफ्रीका को टी20 वर्ल्ड कप के पिछले संस्करण के फाइनल में भारत के हाथों हार मिली थी।

ये भी पढ़ें:T20 स्क्वॉड से पत्ता कटने पर धाकड़ ओपनर का मूड खराब, रिटायरमेंट का हिंट दिया

हालांकि, 42 वर्षीय स्टेन ने ट्रैविस हेड की तारीफ की है। वह ऑस्ट्रेलियाई ओपनर को टी20 क्रिकेट में सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में से एक मानते हैं। स्टेन से जब पूछा गया कि मौजूदा टी20 बल्लेबाजों में आपके लिए सबसे मुश्किल चुनौती कौन पेश करता? पूर्व गेंदबाज ने जवाब में कहा, "मैं ट्रैविस हेड का नाम लूंगा। ऐसा लगता है कि उन्हें किसी भी गेंदबाज के खिलाफ कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि मुझे यकीन है कि उन्हें पड़ता है। लेकिन इससे आपको लगता है कि उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है और आपके पास खेलने के लिए सब कुछ है। मुश्किल है।" हेड ने 47 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 156.67 के स्ट्राइक रेट से 1197 रन जुटाए हैं।

Md.Akram

लेखक के बारे में

Md.Akram
मोहम्मद अकरम, लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। अकरम को पत्रकारिता में 8 साल से ज्यादा का अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं। अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। और पढ़ें
T20 World Cup 2026 Abhishek Sharma
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |