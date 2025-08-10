नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स ने पुरानी दिल्ली 6 को 27 रनों से धोया, DPL में दर्ज की दूसरी जीत

नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स ने दिल्ली प्रीमियर लीग के 16वें मुकाबले में पुरानी दिल्ली 6 को 27 रनों से मात दी। इस जीत के साथ नॉर्थ की टीम पॉइंट्स टेबल में चौथे स्थान पर पहुंच गई है।

नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स ने दिल्ली प्रीमियर लीग में रविवार को पुरानी दिल्लई 6 को 27 रनों से हराया। नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 179 रन बनाए, इसके जवाब में पुरानी दिल्ली की टीम 20 ओवर में सभी विकेट खोकर 152 रन ही बना सकी। पुरानी के लिए प्रणव पंत ने सबसे ज्यादा 40 रन बनाए। वहीं स्ट्राइकर्स की ओर से दीपांशु ने तीन विकेट चटकाए। नॉर्थ दिल्ली की तीन मैचों में ये दूसरी जीत है, जबकि पुरानी दिल्ली की 4 मैचों में ये दूसरी हार है।

नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स द्वारा मिले 180 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए पुरानी दिल्ली 6 को दूसरे ओवर में पहला झटका लगा। सलामी बल्लेबाज समर्थ सेठ तीन गेंद में 6 रन ही बना सके। युग गुप्ता भी इसी ओवर में आउट हो गए। वह खाता भी नहीं खोल सके। आरुष मल्होत्रा 10 गेंद में 5 रन ही बना सके। इसके बाद कप्तान वंश वेदी और प्रणव पंत ने 58 रन की साझेदारी की। वंश 17 गेंद में 33 रन बनाकर आउट हुए। प्रणव 31 गेंद में 40 रन बनाकर आउट हुए। एकांश 4 और देव लकरा 13 गेंद में 18 रन बनाकर आउट हुए। आर्यन कपूर ने 3 रन बनाए। ललित यादव ने 25 गेंद में 33 रन की पारी खेली। परदीप आखिरी गेंद पर रन आउट हुए।