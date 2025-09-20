स्टंप तोड़कर बुरे फंसे मुजीब, अंपायर का फैसला नहीं मानने पर नूर को आईसीसी ने लगाई फटकार

आईसीसी ने नूर अहमद और मुजीब उर रहमान पर आईसीसी आचार संहिता के लेवल 1 के उल्लंघन के लिए फटकार लगाई। दोनों खिलाड़ियों के अनुशासनात्मक रिकॉर्ड में एक-एक डिमेरिट अंक जोड़ दिया गया है।

अफगानिस्तान के स्टार खिलाड़ी नूर अहमद और मुजीब उर रहमान को अबु धाबी में श्रीलंका के खिलाफ एशिया कप मैच के दौरान आईसीसी आचार संहिता के लेवल 1 के उल्लंघन के लिए फटकार लगाई गई है। नूर अहमद को खिलाड़ियों और खिलाड़ी सहयोगी स्टाफ के लिए आईसीसी आचार संहिता के अनुच्छेद 2.8 का उल्लंघन करते पाया गया, जो 'अंतरराष्ट्रीय मैच के दौरान अंपायर के फैसले पर असहमति जताने' से संबंधित है। वहीं मुजीब पर अनुच्छेद 2.2 के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है।

इसके अलावा नूर अहमद और मुजीब उर रहमान के अनुशासनात्मक रिकॉर्ड में एक-एक डिमेरिट अंक जोड़ दिया गया है, जिससे 24 महीने की अवधि में यह दोनों खिलाड़ियों का पहला अपराध हो गया है। ऑफ स्पिनर मुजीब उर रहमान ने मैच के दौरान तौलिये से स्टंप तोड़ दिया था। दूसरी तरफ नूर ने श्रीलंका की पारी के 16वें ओवर में अंपायर के वाइड देने के फैसले पर असहमति जताई थी। नूर अहमद और मुजीब उर रहमान ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया और मैच रेफरी रिची रिचर्डसन द्वारा प्रस्तावित दंड को स्वीकार कर लिया, इसलिए औपचारिक सुनवाई की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी।