स्टंप तोड़कर बुरे फंसे मुजीब, अंपायर का फैसला नहीं मानने पर नूर को आईसीसी ने लगाई फटकार

आईसीसी ने नूर अहमद और मुजीब उर रहमान पर आईसीसी आचार संहिता के लेवल 1 के उल्लंघन के लिए फटकार लगाई। दोनों खिलाड़ियों के अनुशासनात्मक रिकॉर्ड में एक-एक डिमेरिट अंक जोड़ दिया गया है।

Himanshu Singh लाइव हिन्दुस्तानSat, 20 Sep 2025 06:51 PM
अफगानिस्तान के स्टार खिलाड़ी नूर अहमद और मुजीब उर रहमान को अबु धाबी में श्रीलंका के खिलाफ एशिया कप मैच के दौरान आईसीसी आचार संहिता के लेवल 1 के उल्लंघन के लिए फटकार लगाई गई है। नूर अहमद को खिलाड़ियों और खिलाड़ी सहयोगी स्टाफ के लिए आईसीसी आचार संहिता के अनुच्छेद 2.8 का उल्लंघन करते पाया गया, जो 'अंतरराष्ट्रीय मैच के दौरान अंपायर के फैसले पर असहमति जताने' से संबंधित है। वहीं मुजीब पर अनुच्छेद 2.2 के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है।

इसके अलावा नूर अहमद और मुजीब उर रहमान के अनुशासनात्मक रिकॉर्ड में एक-एक डिमेरिट अंक जोड़ दिया गया है, जिससे 24 महीने की अवधि में यह दोनों खिलाड़ियों का पहला अपराध हो गया है। ऑफ स्पिनर मुजीब उर रहमान ने मैच के दौरान तौलिये से स्टंप तोड़ दिया था। दूसरी तरफ नूर ने श्रीलंका की पारी के 16वें ओवर में अंपायर के वाइड देने के फैसले पर असहमति जताई थी। नूर अहमद और मुजीब उर रहमान ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया और मैच रेफरी रिची रिचर्डसन द्वारा प्रस्तावित दंड को स्वीकार कर लिया, इसलिए औपचारिक सुनवाई की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी।

मैदानी अंपायर आसिफ याकूब और वीरेंद्र शर्मा, तीसरे अंपायर फैजल अफरीदी और चौथे अंपायर रोहन पंडित ने आरोप तय किए। लेवल 1 के उल्लंघन के लिए न्यूनतम दंड आधिकारिक फटकार, अधिकतम दंड खिलाड़ी की मैच फीस का 50 प्रतिशत और एक या दो डिमेरिट अंक है। अफगानिस्तान की टीम एशिया कप 2025 में उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर सकी। लीग स्टेज में टीम ने तीन मुकाबले खेले और सिर्फ एक में जीत हासिल कर सकी। अफगानिस्तान ने हॉन्ग कॉन्ग को हराया था। बांग्लादेश और श्रीलंका के खिलाफ टीम हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गई थी।

