रिप्लेसमेंट तो बहुत हैं, पर उनके जैसा कोई नहीं, RCB स्टार को लेकर श्रीकांत ने क्यों कहा ऐसा?
RCB के स्टार पेसर को लेकर क्रिस श्रीकांत ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि जोश हेजलवुड के लिए आपको कोई अच्छा रिप्लेसमेंट नहीं मिलेगा। आरसीबी डिफेंडिंग चैंपियन आईपीएल की है।
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी आरसीबी आईपीएल 2026 में चैंपियन के तौर पर उतरेगी। 2025 का सीजन इसी टीम ने जीता था। पहले ही दिन आरसीबी अपने नए अभियान की शुरुआत करने वाली है। सामने सनराइजर्स हैदराबाद की टीम होगी। हालांकि, रजत पाटीदार की कप्तानी वाली टीम को एक बड़ा झटका ऑस्ट्रेलियन पेसर जोश हेजलवुड के रूप में लगा है, जो शुरुआत के कुछ मैचों को मिस करने वाले हैं। इसको लेकर पूर्व भारतीय क्रिकेटर और सिलेक्टर रहे क्रिस श्रीकांत ने कहा है कि उनको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता।
दाएं हाथ के इस पेसर ने पिछले साल RCB की टाइटल जीत में अहम भूमिका निभाई थी। हेजलवुड ने 12 मैचों में 22 विकेट लिए थे। उस सीजन में उनका बेस्ट बॉलिंग फिगर 33 रन देकर 4 विकेट था। यही वजह है कि श्रीकांत ने हेजलवुड की गैरमौजूदगी को आरसीबी के लिए बड़ा झटका माना है। जोश हेजलवुड नवंबर के बाद से ही प्रोफेशनल क्रिकेट नहीं खेल पाए हैं। वे एशेज सीरीज से बाहर हो गए थे, जबकि टी20 वर्ल्ड कप तक भी फिट नहीं हो सके। हैमस्ट्रिंग के बाद उनको एकलीज इंजरी का सामना करना पड़ा।
कृष्णामाचारी श्रीकांत ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो में कहा, "जोश हेजलवुड का न होना एक बड़ा झटका है। अगर वह दो हफ्ते भी फिट नहीं होते, तो भी वे वहां तीन से चार मैच खेल लेते। उनके बिना, उनका एनर्जी लेवल गिर जाएगा। उनकी पूरी बॉलिंग कमजोर हो जाएगी। उनका कोई भी रिप्लेसमेंट उनके लेवल तक नहीं पहुंच सकता। जैकब डफी बुरे बॉलर नहीं हैं, लेकिन इंडिया में वर्ल्ड कप में उनकी धुनाई हो गई थी। यह देखना होगा कि वह इंडियन कंडीशन में कमाल कर पाते हैं या नहीं।"
उन्होंने आगे दावा किया, "हेजलवुड के बिना, RCB का 25 परसेंट खतरा खत्म हो जाएगा। वह न सिर्फ गेम-चेंजर हैं, बल्कि मैच-विनर भी हैं। वह जो डर पैदा करता हैं, वह बुमराह जैसा ही है। हेजलवुड उस शानदार टेस्ट मैच लेंथ पर गेंदबाजी करते हैं, जहां बल्लेबाज आगे या पीछे नहीं जा सकता।" हेजलवुड और भुवनेश्वर कुमार की जोड़ी खतरनाक रही थी। हालांकि, इस बार भुवी को पहले कुछ मैचों में नई जोड़ी के साथ उतरना पड़ेगा।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
संक्षिप्त विवरण:
विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
विस्तृत बायो:
परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।
करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।
खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:
क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।
ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल
पत्रकारिता का दृष्टिकोण:
विकाश का मानना है कि खेल पत्रकारिता केवल स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खिलाड़ियों के संघर्ष, खेल की रणनीति और डेटा के पीछे छिपी कहानी को पाठकों तक पहुंचाने का माध्यम है। लाइव हिन्दुस्तान में अपनी भूमिका में वह सुनिश्चित करते हैं कि खेल की खबरें सटीक, तेज और निष्पक्ष हों, जिससे पाठकों को एक संपूर्ण अनुभव मिल सके।
विशेषज्ञता:
क्रिकेट विश्लेषण एवं लाइव कवरेज
ओलंपिक एवं ग्लोबल स्पोर्ट्स इवेंट्स
इंटरव्यू एवं मीडिया इंटरैक्शन
स्पोर्ट्स डेटा एंड स्टेटिस्टिक्स
डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी एंड टीम मैनेजमेंट
ट्विटर प्रोफाइल
लिंक्डइन और पढ़ें