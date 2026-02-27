शब्द नहीं हैं... रिंकू सिंह के पिता के निधन पर शोक में डूबा क्रिकेट जगत, किसने क्या कहा?
टीम इंडिया के क्रिकेटर रिंकू सिंह के पिता के निधन पर क्रिकेट जगत की तमाम हस्तियों ने शोक जताया है। युवराज सिंह, वीरेंदर सहवाग, हरभजन सिंह, आकाश चोपड़ा, शिखर धवन, सुरेश रैना जैसे तमाम दिग्गजों और आईपीएल की कई फ्रेंचाइजी ने रिंकू सिंह और उनके परिवार के प्रति संवेदना का इजहार किया है।
टीम इंडिया के क्रिकेटर रिंकू सिंह के पिता के निधन पर क्रिकेट जगत की तमाम हस्तियों ने शोक जताया है। युवराज सिंह, वीरेंदर सहवाग, हरभजन सिंह, आकाश चोपड़ा, शिखर धवन, सुरेश रैना जैसे तमाम दिग्गजों और आईपीएल की कई फ्रेंचाइजी ने रिंकू सिंह और उनके परिवार के प्रति संवेदना का इजहार किया है। रिंकू सिंह के पिता खानचंद सिंह का शुक्रवार तड़के करीब साढ़े 4 बजे ग्रेटर नोएडा के यथार्थ हॉस्पिटल में निधन हो गया। वह लिवर कैंसर से जूझ रहे थे
पूर्व स्पिनर हरभजन सिंह ने एक्स पर लिखा, ‘रिंकू सिंह के पिता श्री खानचंद सिंह जी के निधन की खबर से दुखी हूं। रिंकू और उनके परिवार के लिए ये समय खास तौर पर बहुत कठिन है क्योंकि वह अब भी टी20 विश्व कप में अपनी जिम्मेदारियों के प्रति प्रतिबद्ध हैं। दिवंगत आत्मा को वाहे गुरु चिर शांति दें और शोकसंतप्त परिवार को शक्ति और साहस दें।’
युवराज सिंह ने लिखा, ‘रिंकू के पिता की निधन की खबर दिल तोड़ने वाली है। इस तरह के मौके के लिए कोई शब्द नहीं है। इस मुश्किल समय में आपके और आपके परिवार के साथ हूं। आपको मिल रह प्यार से आपको शक्ति और साहस मिले।’
वीरेंदर सहवाग ने रिंकू सिंह के पिता के त्याग का जिक्र करते हुए लिखा, ‘रिंकू, आपके पिता के गुजरने की खबर सुनकर बहुत दुखी हूं। आपके पिता ने आपको बहुत मजबूत बनाया है, बहुत सारे बलिदान दिए और यही उनकी सबसे बड़ी विरासत है। मजबूत बने रहिए रिंकू। मेरी प्रार्थनाएं आपके और आपके पूरे परिवार के साथ है। ओम शांति।’
पूर्व क्रिकेटर शिखर धवन ने लिखा, 'रिंकू, आपके और आपके प्रियजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदना। आपके पिता की आत्मा को शांति मिले और इस मुश्किल घड़ी में आपको शक्ति मिले। ओम शांति।'
पूर्व क्रिटर सुरेश रैना, आईपीएल फ्रेंचाइजी चेन्नई सुपर किंग्स, कोलकाता नाइट राइडर्स, पंजाब किंग्स और लखनऊ सुपर जॉइंट्स ने भी रिंकू सिंह के पिता के निधन पर शोक जताया है।
पूर्व ओपनर और कॉमेंटेटर आकाश चोपड़ा ने एक्स पर लिखा, ‘रिंकू के पिता के निधन की खबर सुनकर बहुत दुख हुआ। भगवान आपको और आपके परिवार को इस क्षति और दर्द को सहने की शक्ति दें। भाई, मजबूत बने रहिए। ओम शांति।’
रिंकू सिंह के कोच मसूद उज जफर अमीनी ने कहा, 'मुझे सूचना मिली कि रिंकू सिंह के पिता की इस सुबह मौत हो गई। वह नोएडा के एक अस्पताल में भर्ती थे। रिंकू सिंह के पिता ने अपने बेटे के क्रिकेट खेलने का विरोध किया था लेकिन बाद में जब उन्होंने बेटे को जीतते हुए देखा तो वह राजी हो गए। पाकिस्तान के खिलाफ भारत की जीत पर वह बहुत खुश हुए थे।'
पिता के निधन के वक्त रिंकू सिंह टी20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम के साथ थे। हालांकि गुरुवार रात को जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच के दौरान वह भारतीय टीम के प्लेइंग इलेवन का हिस्सा नहीं थे।
